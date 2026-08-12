Θάνατος 38χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο: Στις τελευταίες κλήσεις και τα μηνύματα στρέφονται οι έρευνες

Με την έρευνα να επικεντρώνεται στο κινητό του τηλέφωνο, συνεχίζεται η εξέταση της υπόθεσης του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο.

Το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο του αστυνομικού και οι συνάδελφοί του εξετάζουν τις τελευταίες κλήσεις, τα μηνύματα και τις επικοινωνίες του 38χρονου, αναζητώντας ένα στοιχείο που θα μπορούσε να φωτίσει τι προηγήθηκε σε αυτή την υπόθεση – θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο.

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Η αδελφή του άτυχου αστυνομικού μίλησε στο MEGA και ξέσπασε: Όπως λέει ήταν ένας άνθρωπος νέος, δραστήριος, που αγαπούσε τον αθλητισμό:

«Του άρεσε η μπάλα, την αγαπούσε την μπάλα, είχε αλλάξει τόσες ομάδες, ήταν υπόδειγμα και αθλητή και στη δουλειά του, δεν έχει κανένας παράπονο».

Οι κάμερες ασφαλείας μπαίνουν στο «μικροσκόπιο»

Στην ΕΛΑΣ επιχειρούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τη διαδρομή του 38χρονου. Από πού ξεκίνησε, πότε έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός σχεδόν 12 ώρες μετά και, κυρίως, αν συναντήθηκε με κάποιον άλλον πριν από τον θάνατό του.

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Η σύντροφός του τον αναζητούσε επί ώρες, μέχρι που το βράδυ της 10ης Αυγούστου ήρθε το τηλεφώνημα από τον διοικητή στην αδερφή του. Ο 38χρονος αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών είχε εντοπιστεί νεκρός.

«Τον έπαιρνε τηλέφωνο, ούτε στο σταθερό ούτε στο κινητό. Πήρε άδεια από τη δουλειά της, πήγε στο σπίτι δεν ήταν πουθενά, πήγε στη ΓΑΔΑ δεν ήταν πουθενά, δεν τον είδε κανένας. Μετά τον ψάχναμε, το κινητό του ήταν ανοιχτό, μετά έβγαινε ο τηλεφωνητής. Μιλάγαμε με τα παιδιά, βγήκαν περιπολία όλοι και δεν ξέραμε τίποτα. Μετά με πήρε ο διοικητής το βράδυ και μου είπε ότι τον είχαν βρει», λέει η αδερφή του.

Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν δείχνει εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, το μυστήριο παραμένει. Ο 38χρονος παρουσίασε πνευμονικό οίδημα, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς δίπλα του βρέθηκε σχεδόν άδειο μπουκάλι τζιν. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι πιθανό να οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι Αρχές αναζητούν τις απαντήσεις στο κινητό του, στις κάμερες και στα εργαστηριακά ευρήματα.