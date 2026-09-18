Νέα σεζόν σημαίνει νέο πρόγραμμα: Η καλύτερη ευκαιρία να βάλουμε σε τάξη όσα έχουν πραγματική σημασία στη ζωή μας

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό στις πρώτες εβδομάδες μετά το καλοκαίρι. Τα ημερολογία και τα σημειωματάρια γεμίζουν ξανά με ραντεβού, δουλειές και υποχρεώσεις, το πρόγραμμα επιστρέφει στην καθημερινότητα μας και εκείνη η χαλαρή αίσθηση των διακοπών δίνει σταδιακά τη θέση της σε σχολεία, δουλειά, υποχρεώσεις, μετακινήσεις και μικρές εκκρεμότητες που περιμένουν να τακτοποιηθούν.

Αλλά μαζί με την πίεση των υποχρεώσων και την επιστροφή στη ρουτίνα έρχεται συνήθως και μια παράξενη, χαρούμενη διάθεση για restart και νέα ξεκινήματα.

Αγοράζουμε σχολικά, αναδιοργανώνουμε το σπίτι, κλείνουμε ιατρικά ραντεβού, ξεκινάμε μια καινούργια δραστηριότητα, επιστρέφουμε στο γυμναστήριο, φτιάχνουμε το οικογενειακό πρόγραμμα και προσπαθούμε να κάνουμε τη νέα περίοδο λίγο πιο οργανωμένη από την προηγούμενη.

Και ίσως αυτή να είναι μια καλή αφορμή για να ασχοληθούμε και με πράγματα που συνήθως αφήνουμε για «κάποια στιγμή αργότερα» και τα οποία συχνά είναι και τα πιο σημαντικά: την υγεία, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το κατοικίδιό μας ή ακόμη και την ασφάλεια της ψηφιακής μας ζωής.

Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται το EurolifeSYN+ της Eurolife FFH, ένα πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων που επιτρέπει να συνδυάζουμε διαφορετικά ασφαλιστήρια και να μειώνουμε σταδιακά το κόστος τους.

Μία λύση που δεν περιορίζεται σε μία μόνο ανάγκη

Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου ή μιας οικογένειας έχει πολλά διαφορετικά «μέτωπα». Για τον έναν προτεραιότητα μπορεί να είναι η υγεία, για κάποιον άλλον η κατοικία ή το αυτοκίνητο, ενώ όλο και περισσότερες ανάγκες σχετίζονται πλέον με το διαδίκτυο ή ακόμη και με τη φροντίδα των κατοικιδίων.

Με το EurolifeSYN+ μπορούν να συνδυαστούν ασφαλιστικά προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών.

Για την υγεία, υπάρχουν νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά προγράμματα που αφορούν δαπάνες νοσηλείας, ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και check-up.

Για το αυτοκίνητο, προβλέπονται επιλογές που μπορούν να περιλαμβάνουν ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη και φροντίδα ατυχήματος σε 24ωρη βάση, καθώς και συμβόλαια διάρκειας 3, 6 ή 12 μηνών.

Για την κατοικία, υπάρχουν καλύψεις τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο, απέναντι σε περιστατικά όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός ή βανδαλισμός, καθώς και πρόσβαση σε συνεργεία με εγγύηση εργασιών. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, η ασφάλιση κατοικίας μπορεί επίσης να εξασφαλίσει έως 20% μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Για τα κατοικίδια, υπάρχουν επιλογές που αφορούν νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και έκτακτα περιστατικά, μαζί με πρόσθετα προνόμια φροντίδας.

Η ψηφιακή δραστηριότητα αποτελεί μία ακόμη σύγχρονη κατηγορία, με δυνατότητες κάλυψης για περιστατικά όπως αμφισβητούμενες online συναλλαγές ή κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, αλλά και παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης.

Τέλος, υπάρχουν λύσεις και για προσωπικά αντικείμενα, όπως κάρτες, κινητό τηλέφωνο και δημόσια έγγραφα, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

Πώς διαμορφώνονται οι εκπτώσεις

Η φιλοσοφία του EurolifeSYN+ είναι ότι η έκπτωση αυξάνεται καθώς προστίθενται περισσότερα συμβόλαια.

Με την αγορά δεύτερου συμβολαίου η έκπτωση είναι 5%. Στο τρίτο συμβόλαιο αυξάνεται στο 10%, ενώ από το τέταρτο συμβόλαιο και μετά φτάνει στο 15%.

Από το τέταρτο ασφαλιστήριο και πάνω το ποσοστό του 15% διατηρείται, με εξαίρεση τα προϊόντα υγείας και οχήματος, στα οποία η έκπτωση παραμένει στο 5%.

Οι εκπτώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σειρά αγοράς των ασφαλιστηρίων και εξακολουθούν να ισχύουν όσο τα συμβόλαια παραμένουν ενεργά.

Και αν κάποιος είναι ήδη πελάτης;

Το EurolifeSYN+ δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ξεκινούν τώρα τη συνεργασία τους με τη Eurolife FFH.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο νέοι όσο και υφιστάμενοι πελάτες. Έτσι, κάποιος που ήδη διαθέτει ασφαλιστικό προϊόν της εταιρείας μπορεί να προσθέσει επιπλέον συμβόλαια, εφόσον το επιθυμεί, και να αξιοποιήσει το σύστημα των συνδυαστικών εκπτώσεων.

Το φθινόπωρο μπορεί να μας βρίσκει κάθε χρόνο να οργανώνουμε δεκάδες μικρά πράγματα: από τα ωράρια και τις σχολικές δραστηριότητες μέχρι τα ψώνια του σπιτιού και τα ραντεβού που αναβάλαμε όλο το καλοκαίρι.

Μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα υπάρχει χώρος και για έναν διαφορετικό προγραμματισμό. Εκείνον που αφορά όλα όσα θέλουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν καλά γύρω μας.

Γιατί μια νέα σεζόν δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλες αποφάσεις. Μερικές φορές αρκεί να έχουμε βάλει σε καλύτερη σειρά εκείνα που αποτελούν ήδη σημαντικό κομμάτι της ζωής και τη καθημερινότητας μας.