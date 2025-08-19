Ελλάδα

Νέα Χαλκηδόνα: Τροχαίο με πυροσβεστικό όχημα – Στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης

Στο όχημα που χτύπησε σε δέντρο επέβαιναν 4 πυροσβέστες
Τροχαίο ατύχημα με ένα πυροσβεστικό όχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 19.8.2025 στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας στην Αθήνα.

Από το ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Νέα Χαλκηδόνα, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης που επέβαινε με ακόμη τρεις συναδέλφους του στο πυροσβεστικό.

Ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο 251 νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πυροσβεστικό βγήκε από την πορεία του και χτύπησε σε δέντρο στα πλάγια του δρόμου.

Ατύχημα με πυροσβεστικό όχημα

pyrosvestiko atyxima

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και αποκλείεται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο περιστατικό.

