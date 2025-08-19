Νέα Χαλκηδόνα: Τροχαίο με πυροσβεστικό όχημα – Στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης

Τροχαίο ατύχημα με ένα πυροσβεστικό όχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης 19.8.2025 στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας στην Αθήνα.

Από το ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην Νέα Χαλκηδόνα, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης που επέβαινε με ακόμη τρεις συναδέλφους του στο πυροσβεστικό.

Ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο 251 νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πυροσβεστικό βγήκε από την πορεία του και χτύπησε σε δέντρο στα πλάγια του δρόμου.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και αποκλείεται η εμπλοκή άλλου οχήματος στο περιστατικό.