Νεαροί έκαναν ακροβατικά on air στο μπλόκο των αγροτών στη Σιάτιστα

Οι δύο νεαροί, που είναι αθλητές του παρκούρ, δεν χάλασαν το χατήρι της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ και έκαναν τα ακροβατικά τους προκαλώντας ενθουσιασμό στους αγρότες
Μπλόκα αγροτών
Ακροβατικά έκαναν νεαροί αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας

Σε δίωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 12:00 μέχρι τις 14:00 προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (30.12.25) οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στο μπλόκο της Σιάτιστας στην Εγνατία.

Όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες το μπλόκο θα ανοίξει αύριο και μεθαύριο για να διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Δύο νεαροί που ταξίδευαν σήμερα από τη Θεσσαλονίκη για την Πάτρα σταμάτησαν στο μπλόκο για να συμπαρασταθούν με τους αγρότες. 

Όπως είπαν στην κάμερα του ERTNews οι δύο νεαροί είναι αθλητές του παρκούρ. 

 

Μάλιστα, οι δύο νεαροί δεν χάλασαν το χατήρι της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ και έκαναν τα ακροβατικά τους προκαλώντας ενθουσιασμό στους αγρότες.

Ελλάδα
