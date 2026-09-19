Ελλάδα

Βριλήσσια: 14χρονος ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο μαθητής

Συνελήφθη ο 14χρονος και αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο
Ασθενοφόρο
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026) στα Βριλήσσια, προκαλώντας νέα ανησυχία. Ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Το νέο επεισόδιο με ανήλικους στα Βριλήσσια κινητοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μάλιστα κινδύνευσε να χάσει το νεφρό του.

Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του.

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφωρο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων βίας μεταξύ ανηλίκων που απασχολούν τις Αρχές, με τη συγκεκριμένη περίπτωση να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του μαθητή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
157
110
101
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
The Times: Με ουρανοξύστες μπροστά στη θάλασσα και φορολογικά κίνητρα, η Αθήνα μπορεί να γίνει το νέο Ντουμπάι
Οι πληροφορίες ότι ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund, Κρις Ρόκος σχεδιάζει να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα αποτέλεσαν σημαντική ένδειξη του νέου ενδιαφέροντος
Ουρανοξύστης στο Ελληνικό
Newsit logo
Newsit logo