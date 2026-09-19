Βριλήσσια: 14χρονος ξυλοκόπησε άγρια συμμαθητή του – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο μαθητής

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (18.09.2026) στα Βριλήσσια, προκαλώντας νέα ανησυχία. Ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.

Το νέο επεισόδιο με ανήλικους στα Βριλήσσια κινητοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μάλιστα κινδύνευσε να χάσει το νεφρό του.

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Για την υπόθεση οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση, καθώς και της μητέρας του.

Η μητέρα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφωρο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά υποθέσεων βίας μεταξύ ανηλίκων που απασχολούν τις Αρχές, με τη συγκεκριμένη περίπτωση να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του μαθητή.