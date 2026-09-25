Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: 9 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο

Ασταμάτητες είναι για ακόμη μία ημέρα οι παραβάσεις και παραβιάσεις στο Αιγαίο, καθώς επανδρωμένα και μη αεροσκάφη από την Τουρκία πέταξαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας και στο FIR Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, πέντε τουρκικά drones έκαναν 6 παραβάσεις στο FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 έκανε 3 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβάσεις και παραβιάσεις την 25η Σεπτέμβρη

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (5 UAV και 1 ATR-72)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 9 (6 από τα UAV και 3 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 6 (από τα 5 UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr