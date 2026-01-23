Ελλάδα

Νεκρή 59χρονη πεζή στη Σκύδρα – Την παρέσυρε 32χρονη με το αυτοκίνητό της

Η 59χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) στην Σκύδρα, στον νομό Πέλλας με θύμα μια 59χρονη πεζή.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 11:50 μέσα στην περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα, όπου μια 32χρονη οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό της την άτυχη 59χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η οδηγός προσήχθη από την αστυνομία, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

