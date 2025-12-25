Ελλάδα

Νεκρός ντελιβεράς σε τροχαίο στην Αττική Οδό – Αιμοληψία σε εμπλεκόμενο οδηγό αυτοκινήτου

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής
Αττική Οδός
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Καραγιάννης

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην Αττική Οδό βρήκε ανήμερα Χριστούγεννα ένας ντελιβεράς. Το μηχανάκι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στις 7:10 το απόγευμα της Πέμπτης (25.12.2025).

Το τροχαίο δυστύχημα στην Αττική Οδό συνέβη στον παράδρομο, στην έξοδο για Μαρκόπουλο, στο ύψος του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να προσφέρουν στον άτυχο ντελιβερά τις πρώτες βοήθειες.

Το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε γρήγορα στο σημείο διαπίστωσε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγίας Παρασκευής.

