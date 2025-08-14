Νέο ιστορικό τζακ ποτ στο Τζόκερ: 28,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Ακόμη ένα τζακ ποτ στην κλήρωση 2949 του Τζόκερ το οποίο την Κυριακή 17 Αυγούστου θα μοιράσει το αστρονομικό ποσό των 28,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κλήρωση της Πέμπτης (14.08.2025) του Τζόκερ δεν ανέδειξε νικητή στην κατηγορία 5+1 και καταγράφηκε ακόμη ένα τζακ ποτ με το ποσό που μεταφέρεται για την Κυριακή (17.08.2025) να φτάνει τα 28,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίθετα 5 τυχεροί στη κατηγορία 5 κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι 1, 16, 22, 24, 28 και Τζόκερ το 4.

Καθώς δεν βρέθηκε νικητής στην 1η κατηγορία (5 + 1), το ποσό που θα μοιραστεί στην επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου, θα είναι 28,5 εκατομμύρια ευρώ, νέο ρεκόρ στην ιστορία του Τζόκερ.