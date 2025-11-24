Νέος Βουτζάς: Κυνηγούν αγριογούρουνα μέσα στον οικισμό – Λαθροκυνηγοί πυροβολούν δίπλα σε σπίτια

Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Πέμπτη, 20.11.2025, καθώς μέσα στο βράδυ ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί πολύ κοντά στα σπίτια του οικισμού στον Νέο Βουτζά.

Στην περιοχή, ακόμα και ανάμεσα στις αυλές των σπιτιών στον Νέο Βουτζά, φαίνεται να κυκλοφορούν αγριογούρουνα, με κάμερες να έχουν καταγράψει τα σουλάτσα των άγριων ζώων που δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν στους δρόμους.

Εκτός από τον πανικό που φέρνει η παρουσία των αγριόχοιρων μέσα στον αστικό ιστό, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν να αντιμετωπίσουν και τους κυνηγούς τους, καθώς όπως φαίνεται μια ανάσα από τα σπίτια, πέφτουν πυροβολισμοί, πολύ πιθανόν από ανθρώπους που έχουν στήσει “καρτέρι” για τα ζώα.

Βίντεο κατέγραψε το περιστατικό πυροβολισμών το βράδυ της Πέμπτης, με τον ήχο να μοιάζει με καραμπίνα, ενώ κάτοικοι κατήγγειλαν ότι είδαν οπλισμένους άνδρες να περνούν από την περιοχή. Οι κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία, όμως δεν εντοπίστηκαν οι δράστες που πυροβολούσαν.

Κάτοικος της περιοχής, περιγράφει στην ΕΡΤ: «Όντως την Πέμπτη το βράδυ, ακούστηκαν πυροβολισμοί, οι κάτοικοι ήταν ανάστατοι, κάλεσαν την αστυνομία, οι κάτοικοι βγήκαν έξω και με τα αυτοκίνητά μας προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τους δράστες. Προφανώς ήταν λαθροκυνηγοί που είχαν έρθει να κυνηγήσουν παράνομα αγριογούρουνα στον Νέο Βουτζά».

Όπως είπε «τέτοιες ενέργειες είναι εντελώς παράνομες και επικίνδυνες και πρέπει να επέμβει η αστυνομία».

Κλείνοντας η κάτοικος τόνισε ότι «τους ανησυχεί η εμφάνιση των αγριογούρουνων όμως το να κυνηγάει κάποιος σε αστικό και περιαστικό ιστό, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο».