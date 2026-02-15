Νίκαια: «Δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση, ήταν φάρσα» λέει η μητέρα του 19χρονου που συνελήφθη μετά την καταγγελία του 17χρονου

Σάλος έχει προκληθεί από την καταγγελία του 17χρονου από τη Νίκαια ότι ομάδα νεαρών, ανάμεσά τους και μια 15χρονη, τον βασάνισαν, τον βίασαν και βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους.

Μετά την καταγγελία του ανήλικου, η αστυνομία στη Νίκαια προχώρησε στη σύλληψη ενός 20χρονου και ενός 19χρονου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ενός ανήλικου κοριτσιού 15 ετών, το οποίο φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν το θύμα επισκέφθηκε το σπίτι των κατηγορουμένων, οι οποίοι ήταν φίλοι του. Η μητέρα του 17χρονου προχώρησε σε καταγγελία όταν αντιλήφθηκε την ταραγμένη κατάσταση του παιδιού της.

«Δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση, ήταν φάρσα»

«Ναι έχει σχηματιστεί δικογραφία, δεν είμαστε σε καλή κατάσταση καθόλου, ψυχολογική. Φυσικά αρνούμαστε αυτά που έχουν καταγραφεί. Δεν έχουν γίνει ακριβώς έτσι τα συμβάντα δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο», αναφέρει στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο Mega η μητέρα του 19χρονου που συνελήφθη.

«Κι εμείς αυτό απορούμε, γιατί κινήθηκε η μητέρα του παιδιού, πότε κινήθηκε και γιατί βγήκε όλο αυτό τόσο μετά. Δε μας είχε πει ακριβώς κάτι. Δεν είχε θεωρήσει ότι έχει κάνει κάτι κακό. Ήταν στα πλαίσια της πλάκας μεταξύ τους. Φάρσας! Ούτε ήταν άγνωστα τα παιδιά ήταν φίλοι».

Για την καταγγελία του ανήλικου ότι του πέταξαν αυγά και ξύδι, η μητέρα του 17χρονου λέει:

«Αυτά τα κάνουν μεταξύ τους τα παιδιά και τα αγόρια ειδικά. Αυτό ναι έχει συμβεί, μας το έχει αναφέρει».