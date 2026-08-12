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Κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου: Τον αποχαιρέτησαν με όργανα και τραγούδια, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος ήταν εκεί

Ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Βογιατζής και πολλοί ακόμα ηθοποιοί έδωσαν το «παρών»
Ανανεώθηκε πριν 14 λεπτά
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Με τραγούδια, μπουζούκια και κιθάρες το «τελευταίο αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου.

Η πολιτική του κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου έγινε στις 12:00 της Τετάρτης (12.08.2026) στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος εκπροσώπων της υποκριτικής τέχνης αλλά και απλός κόσμος ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Μάιμο του «Κάμπινγκ» ή τον Παπαδόπουλο της «Λούφας και Παραλλαγής».

Η οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού έχει κάνει γνωστό ότι ο αποχαιρετισμός θα γίνει με πολιτική κηδεία, όπως ήταν η επιθυμία του ίδιου.

Μετά την εξόδιο ακολουθία οι φίλοι και οι συγγενείς του Νίκου Καλογερόπουλου τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και μουσική… Με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του, «Καραϊσκάκης», το οποίο ερμηνεύει στον δίσκο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ξεπροβόδισαν τον Νίκο Καλογερόπουλο συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς.

Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Τα αγαπημένα του πρόσωπα τραγούδησαν προς τιμήν του ηθοποιού ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Με δάκρυα στα μάτια τραγούδησαν για τον Νίκο Καλογερόπουλο οι φίλοι του ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Ο αποχαιρετισμός ήταν γεμάτος πόνο και συγκίνηση ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
O Ιάσονας Καλογερόπουλος, γιος Νίκου Καλογερόπουλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
O Ιάσονας Καλογερόπουλος, τραγούδησε με δάκρυα στα μάτια / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Πλήθος κόσμου ήταν στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Αντί στεφάνων, η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Εξόδιος Ακολουθία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου
Εξόδιος Ακολουθία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πλήθος αγαπημένων του φίλων και συναδέλφων συγκεντρώθηκαν στον Α’ Νεκροταφείο για να τον αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Νίκος Καραγιώργης, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Πάνος Βλάχος, ο Χάρης Μαυρουδής, ο Νίκος Περάκης, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Χριστίνα Τσάφου και άλλοι.

Ο Απόστολος Γκλέτσος
Ο Απόστολος Γκλέτσος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Απόστολος Γκλέτσος με Βάνα Μπάρμπα
Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Βάνα Μπάρμπα (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Πάνος Βλάχος
Ο Πάνος Βλάχος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Γιώργος Βογιατζής
Ο Γιώργος Βογιατζής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Στάθης Σταμουλακάτος
Ο Στάθης Σταμουλακάτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Σπύρος Μπιμπίλας
Ο Σπύρος Μπιμπίλας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Νίκος Περάκης
Ο Νίκος Περάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Χάρης Μαυρουδής
Ο Χάρης Μαυρουδής / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Χριστίνα Τσάφου
Η Χριστίνα Τσάφου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Νίκος Καραγιώργης
O Νίκος Καραγιώργης NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βάνα Μπάρμπα
H Βάνα Μπάρμπα NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
NDPPHOTO
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Kηδεία Νίκου Καλογερόπουλου
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε πολλές επιτυχημένες συνεργασίες στο ενεργητικό του και είχε συνεργαστεί με σημαντικούς εκπροσώπους της υποκριτικής τέχνης.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μόνο έναν από αυτούς θα ήταν σίγουρο ο χαρακτήρας του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμήνευσε με αριστοτεχνικά στη θρυλική ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μάλιστα κέρδισε για την ερμηνεία του και το πρώτο βραβείο της καριέρας του.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έχει πάρει μέρος και στο θρυλικό «Ρεμπέτικο», ενώ έχει αφήσει εποχή και με τους δύο ρόλους του στο «Κάμπινγκ».

Σημειώνεται ότι Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός και γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη. Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Ο μπαμπούλας», (1976) και παίχτηκε στο θέατρο ΚΑΒΑ και το 1981 έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο παίρνοντας μέρος στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα».

Η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία του

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 – Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

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