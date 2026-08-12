Κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου: Τον αποχαιρέτησαν με όργανα και τραγούδια, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος ήταν εκεί

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι πραγματοποιήθηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου.

Η πολιτική του κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου έγινε στις 12:00 της Τετάρτης (12.08.2026) στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Πλήθος εκπροσώπων της υποκριτικής τέχνης αλλά και απλός κόσμος ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Μάιμο του «Κάμπινγκ» ή τον Παπαδόπουλο της «Λούφας και Παραλλαγής».

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Η οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού έχει κάνει γνωστό ότι ο αποχαιρετισμός θα γίνει με πολιτική κηδεία, όπως ήταν η επιθυμία του ίδιου.

Μετά την εξόδιο ακολουθία οι φίλοι και οι συγγενείς του Νίκου Καλογερόπουλου τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και μουσική… Με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του, «Καραϊσκάκης», το οποίο ερμηνεύει στον δίσκο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ξεπροβόδισαν τον Νίκο Καλογερόπουλο συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς.

Τα αγαπημένα του πρόσωπα τραγούδησαν προς τιμήν του ηθοποιού ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Με δάκρυα στα μάτια τραγούδησαν για τον Νίκο Καλογερόπουλο οι φίλοι του ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο αποχαιρετισμός ήταν γεμάτος πόνο και συγκίνηση ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

O Ιάσονας Καλογερόπουλος, γιος Νίκου Καλογερόπουλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O Ιάσονας Καλογερόπουλος, τραγούδησε με δάκρυα στα μάτια / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πλήθος κόσμου ήταν στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Αντί στεφάνων, η οικογένεια έχει απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Εξόδιος Ακολουθία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πλήθος αγαπημένων του φίλων και συναδέλφων συγκεντρώθηκαν στον Α’ Νεκροταφείο για να τον αποχαιρετήσουν.

Ανάμεσά τους ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Νίκος Καραγιώργης, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Πάνος Βλάχος, ο Χάρης Μαυρουδής, ο Νίκος Περάκης, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Χριστίνα Τσάφου και άλλοι.

Ο Απόστολος Γκλέτσος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Βάνα Μπάρμπα (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Πάνος Βλάχος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Γιώργος Βογιατζής / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Στάθης Σταμουλακάτος / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Σπύρος Μπιμπίλας / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Περάκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Χάρης Μαυρουδής / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Η Χριστίνα Τσάφου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

O Νίκος Καραγιώργης NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Βάνα Μπάρμπα NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε πολλές επιτυχημένες συνεργασίες στο ενεργητικό του και είχε συνεργαστεί με σημαντικούς εκπροσώπους της υποκριτικής τέχνης.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε μόνο έναν από αυτούς θα ήταν σίγουρο ο χαρακτήρας του Γιάννη Παπαδόπουλου, που ο Νίκος Καλογερόπουλος ερμήνευσε με αριστοτεχνικά στη θρυλική ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του 1984. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μάλιστα κέρδισε για την ερμηνεία του και το πρώτο βραβείο της καριέρας του.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έχει πάρει μέρος και στο θρυλικό «Ρεμπέτικο», ενώ έχει αφήσει εποχή και με τους δύο ρόλους του στο «Κάμπινγκ».

Σημειώνεται ότι Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός και γεννήθηκε το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη. Το πρώτο του θεατρικό έργο είχε τίτλο «Ο μπαμπούλας», (1976) και παίχτηκε στο θέατρο ΚΑΒΑ και το 1981 έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο παίρνοντας μέρος στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα».

Η ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία του

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 – Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».