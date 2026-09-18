Νίσυρος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στους Πάλους – Ισχυρή κινητοποίηση

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/09/26) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στους Πάλους της Νισύρου, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τη φωτιά στους Πάλους της Νισύρου σε περίπου στις 13:45.

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Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νισύρου, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ελικόπτερο, το οποίο πρόκειται να μεταφέρει στη Νίσυρο και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη τρία αεροσκάφη.

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Συνδρομή στην κατάσβεση παρέχει και ο Δήμος Νισύρου, ο οποίος διαθέτει υδροφόρα για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου, που έχει επίσης κινητοποιηθεί.