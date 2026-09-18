Κοζάνη: Βουβός πόνος στο σχολείο όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη, ακυρώθηκαν τα μαθήματα – Το απόγευμα η κηδεία της

Ανείπωτος ο πόνος στην Κοζάνη που θρηνεί για τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας. Το νεαρό κορίτσι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις τουαλέτες του σχολείου του και παρά την μάχη των γιατρών για να το επαναφέρουν, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Συμμαθητές, συγγενείς και φίλοι θα της πουν το απόγευμα της Παρασκευής (18.09.2026) το τελευταίο αντίο.

Ψυχολόγοι επισκέφθηκαν σήμερα το σχολείο της 16χρονης, το 1ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο της Κοζάνης, σε μία προσπάθεια να σταθούν στους συμμαθητές της μετά τον αδόκητο θάνατό της. Μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν πως όποιος ζητήσει και χρειαστεί ψυχολόγο, από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στη διάθεσή τους.

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Τελικά, δύο ώρες μετά την έναρξη του ωραρίου μαθημάτων, η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισαν να μη γίνουν μαθήματα και τα παιδιά επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η κηδεία της άτυχης 16χρονης θα τελεστεί σήμερα, στις 5 το απόγευμα, στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Το παρών αναμένεται να δώσει ολόκληρη η Κοζάνη, ως μία τελευταία ένδειξη τιμής και μνήμης για το κορίτσι που έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή.

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Πώς έγινε η τραγωδία

Η μαθήτρια βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου της, το πρωί της Πέμπτης.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και έφτασε στο σχολείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σε κρίσιμη κατάσταση.

Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την σώσουν και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η 16χρονη φαίνεται να είχε βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό.

Πληροφορίες από kozanimedia.gr