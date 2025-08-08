Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Νοσοκομείο «Σωτηρία»: Από έκρηξη μηχανήματος προκλήθηκε η φωτιά – «Άγνωστο αν καταστράφηκαν δείγματα ασθενών για βιοψία»

Στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά ήταν μία εργαζόμενη η οποία απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τους συναδέλφους της
Νοσοκομείο

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Ευτυχώς πριν προλάβουν να κινδυνέψουν ασθενείς και ιατρικό προσωπικό, η πυροσβεστική ξεκίνησε να επιχειρεί για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Παθολογοανατομικό Τμήμα του νοσοκομείου «Σωτηρία», γύρω στις 11 το πρωί. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε πως φαίνεται ότι προκλήθηκε από έκρηξη μηχανήματος.

«Δεν κινδύνεψαν ασθενείς και προσωπικό», διαβεβαίωσε.

Φωτιά

Νοσοκομείο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποκάλυψε πως στο χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά υπήρξε μία εργαζόμενη που την απομάκρυναν με ασφάλεια οι συνάδελφοί της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε ενώ παραμένει άγνωστο αν καταστράφηκαν τα δείγματα που είχαν δώσει οι ασθενείς για τις βιοψίες.

Ελλάδα
4
