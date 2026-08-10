Νοσοκομείο Βόλου: ΕΔΕ για επεισόδιο μεταξύ γιατρού και συνοδού ασθενή – «Ψευδής καταγγελία» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το βράδυ της Παρασκευής (07.08.202) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Βόλου μια συνοδός ασθενούς και η μητέρα της επιτέθηκαν σε γιατρό σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ωστόσο, στη συνέχεια μια άλλη ιστορία για την επίθεση είδε το φως της δημοσιότητας ότι η γιατρός επιτέθηκε στη συνοδό ασθενούς και στη μητέρα της.

Δύο εντελώς διαφορετικές περιγραφές για το ίδιο περιστατικό στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η μία πλευρά καταγγέλλει επίθεση γιατρού σε συνοδό ασθενούς και στη μητέρα της. Η άλλη υποστηρίζει ότι η συνοδός επιτέθηκε σε γιατρό και νοσηλεύτρια και ότι οι δύο τελευταίοι ανταπέδωσαν αμυνόμενοι.

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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υιοθετεί τη δεύτερη εκδοχή και χαρακτηρίζει την πρώτη «ψευδή καταγγελία». Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση. Το ερώτημα στο οποίο θα κληθεί να απαντήσει σαφώς η ΕΔΕ απλό: Ποιος επιτέθηκε πρώτος; Οι δημόσιες περιγραφές, ωστόσο, αποκλίνουν δραματικά για το ποιός φέρει την ευθύνη.

Νοσοκομείο Βόλου: Η καταγγελία της γυναίκας που δηλώνει μάρτυρας

Σε ανάρτηση στο Facebook, η οποία κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Υγείας, η Villy Pappa περιγράφει πώς ένας γιατρός και μία νοσηλεύτρια επιτέθηκαν απρόκλητα σε ασθενή και την συνοδό κόρη της.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, μια γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει, όπως αναφέρεται, σοβαρά καρδιολογικά και άλλα προβλήματα υγείας. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι, μετά την αρχική διαλογή, υπήρξε αναμονή και διαφωνία για την εξέταση της ηλικιωμένης από καρδιολόγο.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την ανάρτηση, η συνοδός κλήθηκε να μιλήσει με καρδιολόγο, ο οποίος φέρεται να της μίλησε χυδαία και προσβλητικά.

Η ανάρτηση περιγράφει στη συνέχεια σωματική επίθεση. Υποστηρίζει ότι ο γιατρός έσπρωξε την ηλικιωμένη μητέρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο γραφείο και στο πάτωμα, και στη συνέχεια ότι επιτέθηκε στη συνοδό της.

Η ίδια ανάρτηση περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στα χέρια και υποστηρίζει ότι ο γιατρός χτύπησε τη γυναίκα ακόμη και πάνω σε χειρουργικές τομές, ενώ –σύμφωνα με την καταγγελία– οι άλλοι εργαζόμενοι ήταν αμέτοχοι, αν και παρόντες.

Γίνεται επίσης αναφορά σε εμπλοκή σεκιούριτι και Αστυνομίας, σε λιποθυμικό επεισόδιο της συνοδού και σε μεταφορά των δύο γυναικών για εξέταση.

Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ακόμη ότι ζητήθηκε ιατροδικαστής για την καταγραφή των τραυματισμών, χωρίς να καταστεί δυνατό να υπάρξει εξέταση στον Βόλο

Ωστόσο, η ανάρτησή της σήμερα έχει αποσυρθεί.

Η δεύτερη εκδοχή που υιοθετεί κι ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: Η συνοδός επιτέθηκε πρώτη

Εντελώς διαφορετική είναι η περιγραφή της άλλης πλευράς που προβλήθηκε σε τοπικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η συνοδός ζήτησε στα Επείγοντα να εξεταστεί η μητέρα της από καρδιολόγο, ενώ το πρωτόκολλο στα ΤΕΠ προβλέπει, ότι όλα τα παθολογικά περιστατικά αξιολογούνται αρχικά από παθολόγο.

«Πολλαπλές μαρτυρίες εργαζομένων» στα ΤΕΠ, που καταθέτουν τις μαρτυρίες τους, υποστηρίζουν ότι η γυναίκα επιτέθηκε αρχικά φραστικά και στη συνέχεια σωματικά στον παθολόγο.

Στην ίδια εκδοχή αναφέρεται ότι πέταξε υλικά από ιατρικά τρόλεϊ και ότι νοσηλεύτρια που προσπάθησε να την απομακρύνει δέχθηκε σπρώξιμο και έπεσε.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι η γυναίκα απείλησε τον γιατρό και ότι, όταν εμφανίστηκε ο καρδιολόγος, του επιτέθηκε, αρπάζοντάς του τα ακουστικά και προκαλώντας του -σύμφωνα με την περιγραφή- γρατζουνιές και χτυπήματα στο πρόσωπο.

Σε αυτήν την εκδοχή υποστηρίζεται ότι οι κινήσεις του γιατρού προς τη γυναίκα έγιναν στο πλαίσιο προσπάθειας άμυνας.

Η ιστοσελίδα επικαλείται επίσης διευθυντή κλινικής του νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει ότι οι δύο γιατροί δέχθηκαν επίθεση και ότι υπάρχει φωτογραφικό υλικό.

Τι λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη δημόσια στην υπόθεση μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας.

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι στο ΤΕΠ ο εφημερεύων γιατρός και η νοσηλεύτρια βάρδιας δέχθηκαν «απρόκλητη επίθεση» από ασθενή και κυρίως από την κόρη της.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι οι δύο εργαζόμενοι δέχθηκαν επίθεση «με αιχμηρό αντικείμενο», τραυματίστηκαν, τους σκίστηκαν τα ρούχα και εξυβρίστηκαν.

Αναφέρει ακόμη ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε ασθενείς και προσωπικό, ότι κλήθηκε ψυχίατρος και ότι στη συνέχεια κλήθηκε η Αστυνομία.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηρίζει την καταγγελία που κυκλοφόρησε στο Facebook «ψευδή» και αναφέρει ότι αυτή υιοθετήθηκε από ιστοσελίδα.

Η επίθεση, σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ξεκίνησε από την πλευρά της ασθενούς και κυρίως της συνοδού της και όχι από τον γιατρό.

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Το χρονικό διάστημα αυτό – που η τουριστική κίνηση στο Βόλο βρίσκεται στη κορύφωσή της – οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας δουλεύουν με αυταπάρνηση με προσωπικό και οικογενειακό κόστος.

Την Παρασκευή το βράδυ στο (ΤΕΠ) τμήμα επειγόντων περιστατικών ο εφημερεύων γιατρός κ η… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 9, 2026

Το χρονικό διάστημα αυτό – που η τουριστική κίνηση στο Βόλο βρίσκεται στη κορύφωσή της – οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας δουλεύουν με αυταπάρνηση με προσωπικό και οικογενειακό κόστος.

Την Παρασκευή το βράδυ στο (ΤΕΠ) τμήμα επειγόντων περιστατικών ο εφημερεύων γιατρός κ η…



— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 9, 2026

Το σίγουρο πάντως είναι πώς υπήρξε σοβαρό και ανεπίτρεπτο επεισόδιο μέσα σε νοσοκομείο, με τραυματισμούς γιατρών, συνοδών και ασθενών. Η απάντηση στο «ποιος χτύπησε πρώτος ποιον» δεν θα απαντηθεί σίγουρα από τις αναρτήσεις στα social media και ούτε μέσα από τα δημοσιεύματα, αλλά από τα στοιχεία της έρευνας: καταθέσεις, τυχόν βιντεοληπτικό ή άλλο υλικό από τον χώρο, ιατρικές γνωματεύσεις, καταγραφή τραυματισμών και το πόρισμα της ΕΔΕ, εφόσον δημοσιοποιηθεί.

Πηγή: iatropedia.gr