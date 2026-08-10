Πάρος: Οι πρώτες δηλώσεις του ιδιοκτήτη της πισίνας στην οποία πνίγηκε ο 4χρονος – «Είχαμε προσπαθήσει να διώξουμε την οικογένεια»

Το φταίξιμο στους γονείς του 4χρονου που πνίγηκε στο beach bar της Πάρου, έριξε σήμερα (10.08.2026) ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ο 69χρονος στις πρώτες του δηλώσεις για το δυστύχημα στην πισίνα, ισχυρίστηκε πως είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να διώξει την συγκεκριμένη οικογένεια, μιας και οι γονείς συνήθιζαν να αφήνουν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη.

Ο 69χρονος ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε πως υπάρχει ναυαγοσώστης που επιβλέπει τους λουόμενους στην πισίνα, αναφέροντας μάλιστα πως το beach bar στην Πάρο λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια χωρίς να έχει γίνει κάποιο ατύχημα.

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«Τα πάντα είναι νόμιμα. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ κάποιο ατύχημα. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά γιατί οι μαμάδες και οι μπαμπάδες άφηναν τα παιδιά τους μόνα κάθε μέρα. Κάθε φορά που τους έβγαζα έξω, γινόμουν ο κακός. Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μέσα στο full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην Πάρο που ήταν και δηλωμένος ως ο ναυαγοσώστης της πισίνας.

Ο άνδρας μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε κιόλας και στο το πού ήταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή που εκείνο έπεσε στην πισίνα.

«Ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω, σε ένα άλλο σνακ, και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες. Πήγα και του είπα “έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει. Τι κάνεις;”. Είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

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Μαρτυρίες και κάμερες ασφαλείας θα ρίξουν φως στην υπόθεση

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο beach bar της Πάρου.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Η οικογένεια του παιδιού ζητά δικαίωση και δηλώνει πως θα κινηθεί νομικά κατά όσων εμπλέκονται στον θάνατο του μικρού αγοριού.

Οι αρχές ρίχνουν την προσοχή τους στα κρίσιμα λεπτά από τη στιγμή που ο 4χρονος χάθηκε από μάτια της οικογένειάς του, μέχρι τη στιγμή που έπεσε στην πισίνα.

Σε αντίθεση με αυτά που ανέφερε ο επιχειρηματίας, ο πατέρας του υποστήριξε πως βρίσκονταν σε σημείο κοντά στον 4χρονο και κατήγγειλε την επιχείρηση τόσο για την απουσία του ναυαγοσώστη όσο και για την έλλειψη εξοπλισμού ασφαλείας.

Άλλωστε, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης της πισίνας, κάτι που πρακτικά θεωρείται παράνομο λόγω της ηλικίας του.

Τόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του beach bar όσο οι άδειες και οι προδιαγραφές της πισίνας, αναμένεται να δώσουν τις κρίσιμες απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση του ιδιοκτήτη, η επιχείρησή του λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια χωρίς ποτέ να έχει σημειωθεί στο παρελθόν παρόμοιο περιστατικό.

Ο δικηγόρος του επιμένει πως ο 69χρονος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των λουόμενων, απαγορεύοντας τις βουτιές και τοποθετώντας ειδική σήμανση για απαγόρευση χρήσης της πισίνας χωρίς συνοδό για παιδιά κάτω των 13 χρόνων.

Παράλληλα επισημαίνεται πως το δυστύχημα έγινε σε περίοδο αυξημένης κίνησης, όταν η επιχείρηση δεχόταν μεγάλο αριθμό πελατών.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ευθύνες για τον θάνατο του μικρού παιδιού.

Οι γονείς του έχουν ξεκαθαρίσει πως θα «τρέξουν» νομικά την ιστορία μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθούν για τον θάνατο του παιδιού τους.