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Ελλάδα

Μήλος: Παράταση για να δώσουν εξηγήσεις πήραν ιδιοκτήτης και χειριστής που «πάρκαραν» το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Ο χειριστής είχε ζητήσει και είχε λάβει έγκριση από τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας να προσγειωθεί στην περιοχή του Σαρακήνικου
Η στιγμή που το ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο
Η στιγμή που το ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο / πηγή φωτογραφίας ΕΡΤ
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Νεότερες πληροφορίες βγαίνουν στη δημοσιότητα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου. Ενώ η εισαγγελική έρευνα παραμένει και σήμερα (10.08.2026) σε εξέλιξη, ο χειριστής, βασιζόμενος στο κενό του νόμου, υπερασπίστηκε τον εαυτό του αναφέροντας πως δεν κινδύνευσε και δεν ενοχλήθηκε κανείς. Τόσο ο χειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου ζήτησαν και έλαβαν από Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) παράταση για να προετοιμαστούν.

Ο πιλότος Τζωρτζ Χιωτάκης φίλος του χειριστή που πάρκαρε το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο της Μήλου, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA», κρίνοντας πως η απόφασή του μπορεί να ήταν απερίσκεπτη και προκλητική αλλά δεν ήταν παράνομη.

Αν και η περιοχή είναι απείρου κάλλους, δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές Natura και στους αεροπορικούς χάρτες δεν είναι επισημασμένη ως απαγορευμένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χειριστής κατέθεσε σχέδιο πτήσης με προορισμό τις Αλυκές. Στο μεσοδιάστημα ωστόσο άλλαξε γνώμη και ζήτησε έγκριση από τον Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας να προσγειωθεί στην περιοχή του Σαρακήνικου, με τον ελεγκτή να του δίνει το τελικό οκ.

Ο Τζωρτζ Χιωτάκης επανέλαβε πως και ο ελεγκτής πήρε την απόφαση βασισμένος στον νόμο καθώς η παραλία δεν είναι Natura.

Διευκρίνισε πως το 90% των ελικοδρομίων στην Ελλάδα είναι εκτός λειτουργίας, δυσκολεύοντας το έργο των χειριστών. Ταυτόχρονα τόνισε πως η προσγείωση απαγορεύεται μόνο στην περίπτωση που η περιοχή είναι Natura, ή είναι ιδιωτική και δεν έχει λάβει έγκριση από τον ιδιοκτήτη του χώρου. Ανέφερε μάλιστα πως στην περίπτωση που προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο έδαφος, τότε μπορεί να γίνουν και συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο χειριστής του ελικοπτέρου τον διαβεβαίωσε πως προσγειώθηκε μέτρα μακριά από τους λουόμενους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ή να ενοχλεί κανέναν.

Ο εισαγγελέας ωστόσο έχει διατάξει ήδη έρευνα για το περιστατικό. Ο πιλότος και ο χειριστής δεν έδωσαν σήμερα το παρών στην ΑΠΑ για εξηγήσεις και μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν παράταση μέχρι Τετάρτη – Πέμπτη με σκοπό να προετοιμαστούν, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

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