Ρόδος: Έκρυβαν στις αποσκευές τους 3.928 πακέτα με λαθραία τσιγάρα – Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο 2 γυναίκες

Πάνω από 3.900 πακέτα με λαθραία τσιγάρα κουβαλούσαν δύο γυναίκες στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Οι αστυνομικοί ψάχνοντας τις αποσκευές τους βρήκαν τα τσιγάρα και προχώρησαν άμεσα στην σύλληψή τους.

Οι δύο γυναίκες έφτασαν στη Ρόδο με πτήση εξωτερικού το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026). Κατά τον έλεγχο των αποσκευών από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου βρέθηκε η μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων η οποία και κατασχέθηκε άμεσα.

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Συνολικά οι γυναίκες ηλικίας 42 και 45 χρόνων έφεραν μαζί τους 3.928 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ τα κατασχεθέντα τσιγάρα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω διαδικασίες.