Φωτιά στον Κουβαρά: Βίντεο με αστυνομικούς να απομακρύνουν ηλικιωμένη, ενώ οι φλόγες έχουν μπει στο σπίτι της

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026) όταν ξέσπασε φωτιά στον Κουβαρά. Οι δυνάμεις της αστυνομίας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και βοήθησαν στην απομάκρυνση των πολιτών.

Η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά είναι εμφανώς βελτιωμένη και οι πυροσβέστες ελπίζουν πως τις επόμενες ώρες αναμένεται να σβήσει και το τελευταίο καντηλάκι. Στην περιοχή έχουν διατεθεί και επιχειρούν συνολικά 47 αστυνομικοί με 23 οχήματα από Υπηρεσίες Τάξης, Άμεσης Δράσης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία στο Facebook, δείχνει τους αστυνομικούς να μπαίνουν στο σπίτι ηλικιωμένης στον Κουβαρά.

Πυκνοί καπνοί έχουν περικυκλώσει το σπίτι και δύο αστυνομικοί προσπαθούν να απομακρύνουν την ηλικιωμένη που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Ξαφνικά και ενώ οι αστυνομικοί με την ηλικιωμένη έχουν βγει από σπίτι, ξεσπά φωτιά μέσα στην αυλή.

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Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως χάρη στην βοήθεια των αστυνομικών.

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας συνδράμουν στην προστασία των πολιτών, στην εκκένωση οικισμών, στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και στη διευκόλυνση του έργου των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Η φωτιά στο πέρασμα της κατέστρεψε ολοσχερώς μία πτηνοτροφική μονάδα, βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος των ζημιών.