Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός της σειράς «Τεχεράνη» είναι η Ισραηλινή που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

«Είμαστε συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας, Ντάνα Έντεν»
H Ντάνα Έντεν
H Ντάνα Έντεν / REUTERS / Caitlin Ochs

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της γυναίκας από το Ισραήλ που βρέθηκε νεκρή μέσα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με τους Times of Israel πρόκειται για τη δημιουργό και παραγωγό της γνωστής σειράς «Τεχεράνη», Ντάνα Έντεν, 52 ετών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία δεν αποκλείεται η γυναίκα από το Ισραήλ να έβαλε μόνη της τέλος στη ζωή της στο ξενοδοχείο της Αθήνας, καθώς στο δωμάτιό της εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χαπιών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 52χρονη είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν για ψυχιατρικά προβλήματα και έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times of Israel η Ντάνα Έντεν είχε φθάσει στην Αθήνα στις αρχές του μήνα για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της σειράς «Τεχεράνη» της οποίας είναι παραγωγός.

Μάλιστα, η Ντάνα Έντεν αποτελούσε μία από τις πιο γνωστές και πετυχημένες παραγωγούς του Ισραήλ ενώ, με τη σειρά «Τεχεράνη», είχε κερδίσει και βραβείο Emmy.

Ήδη έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της 52χρονης, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνουν καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από τον πρόωρο θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συνεργάτιδας, Ντάνα Έντεν» σημείωσε με ανακοίνωση της η εταιρεία που είχε δημιουργήσει με τον Shula Spiegel, Dana και Shula Productions.

