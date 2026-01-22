Νύχτα τρόμου από τη φονική κακοκαιρία: Πλημμύρες, χάος και δυο νεκροί σε Αττική και Άστρος Κυνουρίας

Τραγική ήταν η κατάληξη της χθεσινής (21.1.26) κακοκαιρίας παρά το γεγονός ότι οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τις σφοδρές καταιγίδες. Τα σχολεία στην Αττική έκλεισαν, το 112 ήχησε και παρά τα μέτρα μία γυναίκα σκοτώθηκε στη Γλυφάδα, ένας λιμενικός έπεσε νεκρός στο Άστρος Κυνουρίας, ενώ οι εικόνες που έρχονται από τη Γλυφάδα και τη Ραφήνα θυμίζουν βιβλική καταστροφή.

Η κακοκαιρία ήταν σφοδρή. Στην Αττική ξεκίνησε να βρέχει από νωρίς το πρωί και σταδιακά δυνάμωσε. Το απόγευμα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και η καταιγίδα έπληξε ανεπανόρθωτα την πρωτεύουσα. Η πιο τραγική στιγμή καταγράφηκε στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο όχημα από τα ορμητικά νερά. Η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν ένα διερχόμενο όχημα, που είχε χάσει τον έλεγχο λόγω της ισχυρής ροής, έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απεγκλώβισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Παρά τη γρήγορη άφιξη ασθενοφόρων, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, βυθίζοντας σε πένθος την τοπική κοινωνία.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο λιμάνι του Άστρους Κυνουρίας, ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε να ασφαλίσει σκάφος κατά τη διάρκεια της σφοδρής θαλασσοταραχής. Το ισχυρό κύμα τον παρέσυρε και τον έριξε στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια συναδέλφων του. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε χτυπήσει με το κεφάλι στα βράχια.

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

112 και πλημμυρισμένες γειτονιές

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της Ραφήνας, εξαιτίας της υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος, ενώ παρόμοια ειδοποίηση έλαβαν και κάτοικοι του Ασπροπύργου λόγω της επικίνδυνης ανόδου της στάθμης στο ρέμα Αγίου Ιωάννη.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και των συνεργείων των δήμων, αποφεύχθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικίες, με σακιά άμμου και εκβαθύνσεις κοίτης να περιορίζουν τη ροή των υδάτων.

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και σχεδόν καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία για ώρες. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στου Ρέντη, όπου οι δρόμοι γύρω από την Κεντρική Αγορά μετατράπηκαν σε χειμάρρους, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία υπό την καθοδήγηση αστυνομικών.

Η κακοκαιρία επηρέασε σοβαρά και τις μετακινήσεις με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, καθώς το τμήμα Μοσχάτο – Καλλιθέα τέθηκε εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες λόγω συσσώρευσης υδάτων και τεχνικών προβλημάτων. Στο λιμάνι του Πειραιά, τα περισσότερα πλοία παρέμειναν δεμένα, με μοναδικές εξαιρέσεις δύο δρομολόγια προς Κρήτη αργά το βράδυ.