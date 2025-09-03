Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την εμπλοκή του ονόματός του στη μαφία της Κρήτης: «Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής»

«Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας», απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ σχετικά με τα όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και εμπλέκουν το όνομά του με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Ένας από τους κατηγορούμενος στο πολυδαίδαλο σκάνδαλο της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, χρησιμοποιεί σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τρίτο πρόσωπο, το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, χαρακτηρίζοντάς τον δικό του άνθρωπο, τον οποίο προωθούσε για την ανάληψη της ηγεσίας της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να επικοινωνήσει και με τον Πάνο Καμμένο.

Με τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου της τηλεφωνικής συνομιλίας και την εμπλοκή του ονόματος του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, οδήγησε τον τελευταίο στην ακόλουθη ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός του ενώ κάνει λόγο ακόμα και για ‘σκοτεινούς κύκλους’.

«Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως ‘αντάλλαγμα’. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα».

Η ανακοίνωση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ

«Με αφορμή όσα προσφάτως βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω κι εγώ την ταπεινή μου άποψη προκειμένου να βοηθήσω να επικρατήσει η αλήθεια και να μη κλονιστεί η πίστη του ποιμνίου όχι προς το πρόσωπό μου, αλλά προς το θεσμό της Εκκλησίας μας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη στην περιοχή μας και όχι μόνο, εξαρθρώθηκε μία πολυμελής εγκληματική οργάνωση εντός της οποίας, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί, υπήρχαν ένστολοι, ιερείς, επιχειρηματίες και πολιτικά πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας. Πρόσωπα δηλαδή από κάθε ομάδα που υπάρχει στη μικρή μας κοινωνία.

Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με Αίολο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.

Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δε μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:

1. Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως ‘αντάλλαγμα’. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.

2. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας.

3. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους.

4. Θέλω να επισημάνω ότι στις χιλιάδες σελίδες σε αυτή την ογκώδη κατά τα φαινόμενα δικογραφία, το δικό μου όνομα (το οποίο ειρήσθω χρησιμοποιείται από τρίτους) βγήκε στη δημοσιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που καταδεικνύει ότι με εκθέτουν με ελαφρά τη καρδία η με απώτερο σχέδιο. Γίνεται προσπάθεια σπίλωσης του ονόματός, με ποιους σκοπούς αυτής της προσέγγισης άραγε;

Ολοκληρώνοντας πρέπει να πω ότι ο Χριστός μας, ακόμη κι επί του Τιμίου Σταυρού που τον τοποθέτησαν οι πολέμιοί του, ζήτησε από τον Πατέρα του να τους συγχωρέσει. Ως κληρικός δε θα μπορούσα να παρεκκλίνω από το παράδειγμά του, οπότε ακόμη κι αν αδικούμαι παράφορα, ακόμα κι αν αισθάνομαι ότι με σπιλώνουν αβάσιμα, ζητώ από τον Πάτερα όλων μας μονάχα να τους συγχωρέσει και να μου δώσει δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση με τον τρόπο που η θρησκεία μας επιτάσσει. Παρακαλώ το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται και να προσεύχεται προς τον Πανάγαθο Θεό να φωτίσει το λογισμό μας, ώστε να δούμε στο τέλος την Αλήθεια, την Αλήθεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ορισμένοι έχουν επιλέξει να αποκρύπτουν για τους δικούς τους λόγους.»

π Μελχισεδεκ Αμπελικάκης.

«Σύγχυση των προσώπων»

«Αντιλαμβάνεται ότι προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομά του. Ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και στη δικαιοσύνη και περιμένει να δει πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται για μια σύγχυση των προσώπων. Η μόνη του σύνδεση με τους ανθρώπους που κατηγορούνται είναι ένας αγιασμός που έκανε ο Αρχιμανδρίτης στον χώρο τους, που στην ουσία έκανε κάτι που ορίζει η θέση του και το λειτούργημά του. Το 15αύγουστο επίσης, ο ένας κατηγορούμενος έκανε μια δωρεά τροφίμων στην ενορία του και ο Αρχιμανδρίτης τον ευχαρίστησε και μάλιστα πήγε σε έναν αγιασμό που ήταν πολλοί κρατικοί λειτουργοί. Όταν είδε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον Αγιασμό, ούτε ψυλλιάστηκε ότι κρύβεται κάτι πίσω από αυτούς ούτε τίποτα», απαντά στο Mega και στο Live News, το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη.

«Ο Αρχιμανδρίτης είναι στα Χανιά τα τελευταία 2 χρόνια, έλειπε σε άλλη περιοχή της Κρήτης. Δεν συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία ούτε έχει άγχος για να φοβηθεί ότι κάτι θα συμβεί. Η αστυνομία έκανε καλά τη δουλειά της, απλά το όνομα ενός αρχιμανδρίτη πάντα «πουλάει». Έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπό του, προφανώς για να αποπροσανατολίσουν τα πράγματα. Το ότι είπε κατηγορούμενος του κυκλώματος ότι θα μιλήσει με τον κύριο Καμμένο δεν έχει σχέση με τα ποινικά. Ο Αρχιμανδρίτης τότε του είχε απαντήσει: «Εντάξει, εγώ είμαι υποψήφιος για Μητροπολίτης, να είναι ευλογημένο αυτό που θέλεις, σε ευχαριστώ πολύ». Ούτε που το πίστεψε ότι θα ασχολιόταν ο κύριος Καμμένος με την εκλογή ενός Μητροπολίτη. Συγχέεται το πρόσωπό του με όλα αυτά που γίνονται ενώ δεν έχει καμία σχέση», αναφέρει το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη.

Ο ιερωμένος δηλώνει αμέτοχος. Η αστυνομία από την άλλη λέει πως προκύπτει κάτι ακόμα πιο σοβαρό από την ανθρώπινη φιλοδοξία. Ακόμα και ιερά λείψανα μπαίνουν στην ανταλλαγή.

Μέσα σε αυτό τον μύλο το δικό της ενδιαφέρον έχει η εμπλοκή του ονόματος του Πάνου Καμμένου. O ίδιος αρνείται τα πάντα.

Στα ηχητικά ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ ακούγεται να λέει ότι 10 του μηνός Οκτωβρίου «έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι».

Πάνος Καμμένος: Ξαναρχόμαστε περίμενε.

Αρχηγός κυκλώματος: Ορκίσου!

ΠΚ: Περίμενε!

Α.Κ…..

ΠΚ: Περίμενε τον Νοέμβριο!

ΑΚ: Άντε ρε… Λοιπόν άκου τώρα κάτι σημαντικό.

ΠΚ: Έλα

ΑΚ: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμανδρίτης

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Κυκλώματος: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι

Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω ‘αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος’, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι

Αρχηγός Σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ.

Σύμφωνα με το ηχητικό, ο Πάνος Καμμένος διαβεβαιώνει τον συνομιλητή πως στην περιοχή οι Αμερικάνοι καθαρίζουν και όλα αυτά την ώρα που, όπως λέει, είναι δίπλα στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.