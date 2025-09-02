Συνεχείς αποκαλύψεις για το κύκλωμα της Κρήτης: Οι συνομιλίες και η απάντηση του Πάνου Καμμένου για την εμπλοκή του ονόματός του

Δεν έχουν τέλος τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα της Κρήτης, με τα δύο αδέρφια σε ρόλο αρχηγού. Μία από τις πτυχές της υπόθεσης είναι και η επικοινωνία ενός εκ των δύο αδερφών με τον Πάνο Καμμένο.

Ο αδερφός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πάνο Καμμένο, σε μια προσπάθεια να προωθήσει υπόθεση συμφερόντων του και συγκεκριμένα, την εκλογή ενός δικού του ανθρώπου στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Την συνομιλία είχε καταγράψει ο «κοριός» της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης…

Σε επικοινωνία που είχε η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Πάνο Καμμένο λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής Power Talk, την Τρίτη (2/9/25), ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον έναν εκ των δύο αδερφών αλλά όπως τόνισε, δεν έκανε μετά καμία κίνηση για όσα του είχε ζητήσει.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου, ο Πάνος Καμμένος σχολίασε για την υπόθεση ότι «αυτόν, εγώ τον ήξερα από παλιά που ήμουν στη ΝΔ. Με παίρνει και μου λέει για αυτό τον παπά. Ε, εγώ μετά δεν έκανα τίποτα, ούτε τον παπά πήρα…».

«Μαζί με την Κίμπερλι είμαι…»

Το επίμαχο κομμάτι της συνομιλίας που έχει καταγράψει ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. έχει ως εξής:

«Εγκέφαλος» σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω “αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Πάνος Καμμένος: 10 του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

«Εγκέφαλος» σπείρας: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

«Εγκέφαλος» σπείρας: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους.

Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Τα δύο αδέρφια εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε περίεργη αγοραπωλησία 175 στρεμμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας από γνωστή Μονή της Κρήτης, που στη συνέχεια πούλησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μεγάλη κτηματομεσιτική εταιρεία των Αθηνών.