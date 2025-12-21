Ελλάδα

Ο Δήμος Αθηναίων επιστρέφει τις πινακίδες των οχημάτων ενόψει Χριστουγέννων

Οι οδηγοί θα μπορούν να πάρουν τις πινακίδες από την δημοτική αστυνομία, μία απόφαση που στοχεύει στην διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών κατά την περίοδο των γιορτών
Τις πινακίδες των οχημάτων τους, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, θα μπορούν να παραλάβουν από αύριο Δευτέρα (22/12) οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η δυνατότητα αυτή, της επιστροφής των πινακίδων, δίνεται από τον Δήμο Αθηναίων προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο διάστημα των Χριστουγέννων.

Βέβαια η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται αφότου ο πολίτης πληρώσει το πρόστιμο και έχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος.

Οι πολίτες θα μπορούν αν πάρουν τις πινακίδες τους από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22), από τις 9 πμ έως τις 2:30 μμ.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές Αρχές.

Ελλάδα
