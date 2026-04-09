Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί «Φέτα Βυτίνας» λόγω μόλυνσης με λιστέρια

Πρόκειται για συγκεκριμένη παρτίδα με συγκεκριμένες ημερομηνίες παραγωγής και ημερομηνίας λήξης - Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ
Feta cheese with fork on a plate. Traditional Greek food.

Στην ανάκληση φέτας λόγω μόλυνσης με λιστέρια, προχώρησε ο ΕΦΕΤ βγάζοντας σχετική ανακοίνωση και οδηγίες για όσους καταναλωτές έχουν αγοράσει ήδη το συγκεκριμένο προϊόν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, στο προϊόν «Φέτα Βυτίνας ΠΟΠ βαρέλι» με αριθμό παρτίδας 24/07/2027, ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» εντοπίστηκε Listeria monocytogenes με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η κατανάλωσή του.

Ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην ανάκληση του προϊόντος της συγκεκριμένης παρτίδας ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης, διενήργησε έκτακτο έλεγχο και προέβη σε δειγματοληψία τυριού “Φέτα”.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΠΟΠ ΒΑΡΕΛΙ», αριθμού παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), με ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026, που παράγεται από την εταιρεία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ”.

Από την ανάλυση του δείγματος, η οποία διενεργήθηκε από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».

