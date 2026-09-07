Τανάγρα: Οικονομική ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε μια από τις οικογένειες των πιλότων – Διαγράφονται δάνεια και οφειλές

Οικονομική ενίσχυση ύψους 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των δύο πιλότων του F-4 Phantom που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο (05.09.2026) στην Τανάγρα θα καταβάλουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων που έχουν προς τις συγκεκριμένες τράπεζες οι γονείς, οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη των δύο πιλότων που χάθηκαν στην Τανάγρα.

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Πρόκειται για πρωτοβουλία που ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εξέφρασε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους συγγενείς του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου.

Οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, στη διάρκεια υπηρεσιακής πτήσης στην περιοχή της Τανάγρας, το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση αντίστοιχων απωλειών στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι και τώρα, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο πιλότους, στον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και το Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, αποφάσισαν, πέραν των μέτρων κρατικής στήριξης που ήδη ανακοινώθηκαν:

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1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των εκλιπόντων

2. Να προβούν στην έναντι των παραπάνω τεσσάρων τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πιλότων.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα με την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεία hba@hba.gr.