Τανάγρα: «Το Phantom έβγαζε συνέχεια βλάβες – Γιατί έστειλαν τόσο παλιό αεροπλάνο;» ξεσπά ο θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

«Από μικρός ήθελε να γίνει πιλότος και έτσι τόσο άδικα, έσβησε το χαμόγελό του», λέει ο θείος του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στην τραγική πτώση του Phantom στην Τανάγρα κατά την επίδειξη του Athens Flying Week.

Μέσα σε λίγα λεπτά το φαντασμαγορικό θέαμα του Athens Flying Week μετατράπηκε σε εφιάλτης με τον θάνατο των δύο πιλότων, ενώ δεκάδες επισκέπτες κατέγραψαν την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Δύο οικογένειες πενθούν τους δικούς τους ανθρώπους, βυθισμένες στη θλίψη. Ποια είναι τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους; Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εκτίναξης; Υπήρξε κάποια επικοινωνία από τους πιλότους; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί, δίνοντας τις απαντήσεις που περιμένουν οι δύο οικογένειες του σμηναγού και του επισμηναγού.

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Η θλίψη και ο πόνος επικρατούν στον Πύργο, στην Πάτρα, αλλά και στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου διέμεναν και κατάγονταν οι δύο πιλότοι. Ο θείος του Δημήτρη Πέτρου μιλάει στο newsit.gr για τον ανιψιό του, για όσα δεν πρόλαβε να ζήσει, αλλά και για τη βάπτιση της κόρης του, που δεν πρόλαβε να κάνει. «Από μικρό παιδί, πέντε, έξι, εφτά χρονών, έκοβε φωτογραφίες και τις κόλλαγε στις πόρτες και έλεγε “θα γίνω πιλότος”. Με ειδοποίησε ένας φίλος μου και δεν ήξερε πώς να μου το πει», αναφέρει.

Η οικογένειά του μετρούσε αντίστροφα για την ερχόμενη Κυριακή, που θα βάφτιζαν την μόλις έξι μηνών κόρη του Δημήτρη και όλα ήταν έτοιμα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι, μέσα σε λίγες ώρες, η ευτυχία τους θα μετατρεπόταν σε ανείπωτη θλίψη. Ξαφνικά, όμως, όλα πάγωσαν με ένα τηλεφώνημα στον πατέρα του, που τους βύθισε στη θλίψη. Ο διοικητής του γιου του, τον ενημέρωσε ότι ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή.

«Τον πήρε ο διοικητής από την πτέρυγα εκεί, από την Ανδραβίδα, και έκτοτε ούτε μία ενημέρωση από την Πολιτεία. Δεν στάθηκε τίποτα. Δεν τον ενημέρωσε κανένας, δεν τον επισκέφθηκε κανένας. Τίποτα εντελώς. Είδαμε τα βίντεο. Δεν είχε δύναμη το αεροπλάνο, φάνηκε καθαρά. Η επιτροπή βέβαια θα βγάλει το πόρισμα, αλλά από τη στάση του αεροπλάνου και την κλίση που πήρε, φάνηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε το αεροπλάνο. Ήταν έμπειρος, δεν ήταν αρχάριος. Ήταν μια πτήση ρουτίνας. Ήταν δεκατρία χρόνια στο ίδιο αεροπλάνο», λέει ο θείος του στο newsit.gr.

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Όπως ο ίδιος λέει, το νήμα της ζωής του κόπηκε άδικα: «Δεν είχε δικαίωμα να προχωρήσει τη ζωή του, να χαρεί τα παιδιά του, να χαρεί τη ζωή του; Τριάντα έξι χρονών παιδί τώρα να φύγει έτσι άδοξα. Τα παλαιά αεροπλάνα θα μπορούσαν να τα έχουν αποσύρει από χρόνια. Τι λέγανε δηλαδή; Όλο δικαιολογίες. Ποιες δικαιολογίες; Τι δικαιολογία να βρουν τώρα; Τόσα χρόνια αεροπλάνα δεν είναι δυνατόν. Έμπειροι πιλότοι. Αν είναι να τους χρησιμοποιήσει η πατρίδα, αυτούς τους ρίξανε στον θάνατο τώρα. Αν είναι δυνατόν», συμπληρώνει.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο θείος του, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ανιψιός του είχε περιπέτεια με αεροσκάφος.

«Για μία άσκηση εκεί πέρα που έκαναν, έστειλαν ένα αεροπλάνο πενήντα, εξήντα χρονών. Επιτρέπεται τώρα; Ας έστελναν τα Rafale, τα άλλα τα καινούργια. Πώς έστειλαν αυτό το παλιό το αεροπλάνο; Συνέχεια βλάβες βγάζανε. Όλα αυτά βγάζουν συνέχεια βλάβες. Απ’ ό,τι μου έλεγε, την άλλη φορά πήγε για Αγγλία, έμεινε στην Ιταλία. Την άλλη φορά πήγαν στον Βόλο, έμεινε στον Βόλο και ήρθαν τα παιδιά με τις συγκοινωνίες», καταλήγει.

Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζούσαν οι γονείς του πιλότου.