Ο Έβρος παραμένει σε «κατάσταση συναγερμού» από τις πλημμύρες: «Μάχη» για να μην σπάσουν τα αναχώματα

Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στον Έβρο που δοκιμάζεται για ακόμη μία ημέρα από τις πλημμύρες, ενώ μέχρι και την Παρασκευή βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό», με σπίτια να κινδυνεύουν από τον μεγάλο όγκο νερού.

Οι κάτοικοι στα Λάβαρα του Έβρου αλλά και σε άλλα παρόχθια χωριά πέρασαν ακόμη μία δύσκολη νύχτα, παραμένοντας σε πλήρη επιφυλακή λόγω του κινδύνου να ανέβει και άλλο η στάθμη των υδάτων και εκτός από χωράφια να πλημμυρίσουν σπίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως περιέγραψαν κάτοικοι στο Σουφλί, η στάθμη ανεβαίνει, έχει φτάσει τα 6 μέτρα αλλά φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί στα Λάβαρα, όμως όπως τονίζουν, δεν οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

15.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει μόνο στην περιοχή του Σουφλίου, ενώ σε όλον τον Έβρο, έχουν γίνει λίμνη πάνω από 150.000 στρέμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτω από το Σουφλί, ο κάμπος έχει βυθιστεί στα νερά με τον φράχτη που κατασκευάστηκε ως μέτρο αποτροπής παράνομης εισόδου μεταναστών στη χώρα, να είναι ένα «στοπ» σε σημαντικές ποσότητες νερού.

Όπως υπολογίζουν οι ζημιές στα χωράφια είναι πολύ μεγάλες καθώς το νερό ενδέχεται να έχει αποστραγγίσει σε δύο και παραπάνω μήνες.

Οι συγκλονιστικές εικόνες από τη Μάνδρα, τα Λάβαρα, το Αμόριο και το Διδυμότειχο αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος, με εκτεταμένες ζημιές σε γεωργικές και αγροτικές εκτάσεις, αλλά και σε τμήματα των οικισμών που παραμένουν βυθισμένα στα νερά.

Ο αντιδήμαρχος Σουφλίου, Δημήτρης Δαρούσης, περιέγραψε την κατάσταση στην περιοχή και όπως είπε «κάνουν εδώ και 20 ημέρες αντλήσεις μέσα από την πόλη και τα μεταφέρουν σε άλλες περιοχές ενώ φτιάχνονται συνεχώς και αναχώματα, ενώ υπάρχει ο φόβος να καταρρεύσουν τα υπάρχοντα».

Ο Δήμος Σουφλίου αναμένεται να ζητήσει τη συνδρομή του στρατού για να ενισχύσει με σάκους με άμμο το ανάχωμα στο Τυχερό όπου η πίεση των υδάτων είναι τεράστια και υπάρχει φόβος ότι θα σπάσει.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Για ακόμη ένα 24ωρο, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, πραγματοποιώντας συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και ενίσχυσης κρίσιμων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος των υδάτων στους οικισμούς.

Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα, η στάθμη των υδάτων έχει φτάσει ακόμη και τα 7 μέτρα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, έχει κλείσει ο βόρειος κόμβος, ενώ όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνονται σε έναν και μοναδικό στόχο, να μην περάσουν τα νερά εντός του χωριού.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σουφλί, τα Λάβαρα, οι Φέρες, το Τυχερό, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα, όπου μεγάλες ποσότητες νερού έχουν πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι όγκοι νερού που καταφθάνουν από τη Βουλγαρία μέσω του ποταμού Έβρου και του παραπόταμου Άρδα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1.600 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο καταλήγουν στον ποταμό, κυρίως από το φράγμα του Ιβαΐλοβγκραντ. Ως αποτέλεσμα, εκτεταμένες εκτάσεις στον κάμπο του Σουφλίου, του Τυχερού και άλλων περιοχών έχουν πλημμυρίσει ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με το evros24.

Ο Ευθύμιος Λέκκας – Πρόεδρος ΟΑΣΠ μίλησε για την κατάσταση στον Έβρο και μεταξύ άλλων ανέφερε πως: Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο είναι και ο ρυθμός που λιώνουν τα χιόνια στη Βουλγαρία… Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που παρά την καλή δουλειά της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή, είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Σιγά σιγά αποκλιμακώνεται το φαινόμενο».

«Αν σπάσει το ανάχωμα θα έχουμε ακόμη πάνω από 40.000 στρέμματα καλυμμένα από τα νερά», είπε ακόμη.

Ο Κώστας Βενετίδης Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικης Μακεδονίας Θράκης, μίλησε στο newsit.gr για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάω, παρακολουθώ στενά το φαινόμενο και τη διαχείρισή του, καθώς τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Εξετάζω συνεχώς το πώς κινείται το νερό σε όλη την παρέβρια περιοχή, ιδιαίτερα επειδή και στην τουρκική πλευρά υπάρχουν πλημμύρες και γίνονται παρεμβάσεις σε αναχώματα, γεγονός που δεν μου επιτρέπει να προβλέψω με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή παρατηρείται βελτίωση στο βόρειο τμήμα, καθώς έχουν μειωθεί σημαντικά οι εισροές υδάτων από τη Βουλγαρία. Έχει υπάρξει αποσυμφόρηση και στο Πύθιο, το οποίο δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση, λόγω της θέσης του όπου συγκεντρώνονται τα νερά πριν κινηθούν νοτιότερα.

Στον Δήμο Σουφλίου υπήρξαν προβλήματα από πλημμυρικά φαινόμενα, όμως αποφεύχθηκαν πλημμύρες μέσα στους οικισμούς, καθώς ενεργοποιήθηκε προληπτικά το 112 και έγιναν έγκαιρα τα απαραίτητα έργα και ενισχύσεις ώστε να μην εισέλθει το νερό στα χωριά.

Η προσοχή μου είναι στραμμένη στο επόμενο τριήμερο. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες μεγάλες εισροές από τη Βουλγαρία, η πίεση θα μεταφερθεί στο νότιο τμήμα του ποταμού, στο Δέλτα του Έβρου, στις Φέρες και στον Πόρο. Εκεί εξετάζω διαρκώς αν χρειαστούν επιπλέον ενισχύσεις αναχωμάτων, ώστε να αποφευχθούν θραύσεις. Πρώτη προτεραιότητά μου είναι η προστασία των κατοικιών και στη συνέχεια των αγροκτημάτων και των υποδομών.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, εξακολουθώ να ανησυχώ για ενδεχόμενες βροχοπτώσεις στη Βουλγαρία, καθώς και για το λιώσιμο των χιονιών στα ορεινά, που μπορεί να προκαλέσουν ένα ακόμη κύμα πλημμυρικών φαινομένων. Ελπίζω να καθυστερήσει μια τέτοια εξέλιξη, ώστε να απομακρυνθούν τα ήδη συσσωρευμένα νερά και να μπορέσω να διαχειριστώ την κατάσταση πιο αποτελεσματικά», είπε.