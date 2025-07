Ο Φοίβος Δεληβοριάς θρηνεί τον Γιώργο Σωτηρόπουλο: Αγαπημένος του θείος ο εικονολήπτης του Alpha που πέθανε

Πέθανε το Σάββατο (26.07.2025) ο εικονολήπτης του ALPHA, Γιώργος Σωτηρόπουλος και η απώλειά του βύθισε στο πένθος τόσο τον δημοσιογραφικό κόσμο όσο και τον ανιψιό του που ήταν ο Φοίβος Δεληβοριάς.

«Η οικογένεια του ALPHA θρηνεί για ένα ακόμη μέλος της… Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ένας από τους πρώτους και καλύτερους εικονολήπτες της ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε χθες, σε ηλικία 69 ετών, αγναντεύοντας τη θάλασσα που τόσο αγαπούσε», ανακοινώθηκε στο κεντρικό δελτίο του σταθμού το βράδυ της Κυριακής, ενώ ο Φοίβος Δεληβοριάς τον αποχαιρέτισε δημοσίως, αποκαλύπτοντας ότι ήταν αγαπημένος θείος του.

«Ο Γιώργος ήταν ένας άγγελος που έκανε τη θητεία του στη Γη. Όλοι γνωρίζουμε έναν – δυο τέτοιους, για να ξέρουμε ότι η ζωή είναι κάτι πολύ παραπάνω απ’ ό,τι δείχνει. Ήταν ο νεαρός μου θείος. Αυτός που ερχόταν κάθε φορά με έναν δίσκο ή μια ταινία δώρο, για να με σπρώξει στην επόμενη ηλικία. Ιταλικά prog-rock, το “Songs in the Key of Life”, το “Communique”. Μια αμερικανική βιντεοκασέτα των “Outsiders” του Κόπολα. Όταν του είπα ότι γράφω, μίλησε -χωρίς να μου το πει- στον Χατζιδάκι, που τον γνώριζε από το βιντεοκλάμπ της Videosonic όπου δούλευε. Και μου άλλαξε τη ζωή. Ύστερα άλλαξε και η δική του. Γνώρισε τον Αυγερόπουλο και έκαναν παρέα τον “Εξάντα”.

Δεν ήταν τυχαία οπερατέρ. Ήταν ένας άνθρωπος που φώτιζε τους άλλους. Το πόσο τον λάτρευαν τα παιδάκια σε κάθε σπαρασσόμενο σημείο της Γης που βρέθηκε, έχουνε να το λένε οι συνεργάτες του. Πόσα ανώνυμα παιδιά είναι ξαδέρφια μου χωρίς να το ξέρουν, πόσα θα έσωσε χωρίς να τους το πει. Πόσες μαγικές ιστορίες του έχω ακούσει από ανθρώπους που συναντώ τυχαία, απεσταλμένους του. Είμαι στην Αμοργό και με βρήκε η είδηση πως τέλειωσε η μακρά περιπέτεια της υγείας του. Δεν ξέρω πώς θα γίνει να κοιμηθώ. Το βράδυ, όμως, στη συναυλία στην Αιγιάλη, όλα τα τραγούδια θα ακουστούν γι’ αυτόν. Για τον νεαρό μου θείο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο που είναι πια το πιο εκτυφλωτικό αστέρι, το πιο εγκάρδιο χαμόγελο στον Ουρανό», έγραψε Φοίβος Δεληβοριάς στη ανάρτησή του.

Για τον θάνατο του Γιώργου Σωτηρόπουλου έκαναν αναρτήσεις και ο Γιώργος Αυγερόπουλος, με τον οποίον συνεργάστηκαν στον «Εξάντα» καθώς και η ρεπόρτερ του ALPHA, Ρένα Κουβελιώτου.

«Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης της κινούμενης εικόνας, ένας διανοούμενος της φωτογραφίας και το σημαντικότερο ένας υπέροχος άνθρωπος, έφυγε σήμερα. Υπέγραψε πολλά από τα πρώτα επεισόδια του Εξάντα διαμορφώνοντας την υφή του κατά την πρώιμη εποχή.

Καλό ταξίδι φίλε και καλή αντάμωση. Δεν θα σε ξεχάσουμε», έγραψε ο Γιώργος Αυγερόπουλος στην ανάρτησή του.

«Ποτέ δεν βρίσκουμε χρόνο… “θα έρθω με την πρώτη ευκαιρία” είχα πει στον Γιώργο… και η ευκαιρία δεν ήρθε ποτέ… και εκείνος έφυγε ήσυχα και αθόρυβα το Σάββατο, έτσι όπως έζησε αυτός ο εκπληκτικός κινηματογραφιστής, αυτός ο ακέραιος άνθρωπος, αυτή η βελούδινη ψυχή.

Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος ήταν επικεφαλής των οπερατέρ του ALPHA μέχρι που έπαθε εγκεφαλικό… Και εκεί όμως δεν μάσησε… συνέχισε να χαμογελά και να ομορφαίνει τον κόσμο μας με την ανθρωπιά του, τον τρυφερό του χαρακτήρα, το γλυκό σχεδόν παιδικό του χαμόγελο.

Εκείνος είχε πάντα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού του για εμάς, εμείς όμως πάντα δεν είχαμε χρόνο…

Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη…

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κούραση σου και τον κόπο σου που ήρθες μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο για την βάφτιση του Χρήστου… που περίμενεςώρες με το καπέλο να δεις την κατάλληλη ώρα, τα καλύτερα χρώματα του ουρανού και έδωσες σήμα για να ξεκινήσει το μυστήριο… πάντα συνεπής και κύριος, και όπως πάντα εμείς αχάριστοι κ πολυάσχολοι…

Συγγνώμη φίλε μου καλέ… Ήσουν πολύ μεγάλος και εμείς πολύ μικροί για τη μεγαλοψυχία σου», έγραψε η Ρένα Κουβελιώτη στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της.