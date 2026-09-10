Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, πολύ τοπικά θα αγγίξει τους 35
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο καιρός σήμερα Πέμπτη (10.09.2026) θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Το καλοκαιρινό σκηνικό επιμένει για λίγες ημέρες ακόμη.

Πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα προς το βράδυ, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, πολύ τοπικά θα αγγίξει τους 35, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά έως 32 στα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία στους 21- 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος και η θερμοκρασία στους 19- 30 βαθμούς Κελσίου.

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