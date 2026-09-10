Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν νιώθω καλά, κάτι δεν θα πάει καλά» – Η τελευταία προφητική εξομολόγηση σε φίλο του

«Δεν νιώθω καλά. Αισθάνομαι ότι κάτι δεν θα πάει καλά» αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν ξεψυχήσει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου σε έναν στενό του φίλο, από τους ελάχιστους που είχαν μείνει στο πλευρό του, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί προχθές (08.09.2026) με το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου του εξομολογήθηκε πως ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μάλιστα, όταν ο φίλος του τον ρώτησε εμβρόντητος, τι εννοούσε και αν φοβόταν τον θάνατο, έλαβε ως απάντηση τη σιωπή του.

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Όμως όπως λένε οι πληροφορίες έδειχνε έντονα προβληματισμένος, σαν να διαισθανόταν το κακό που θα ακολουθούσε. Οι ίδιες δε, «πηγές» λένε πως ο τραγουδιστής από τη Δευτέρα, δεν αισθανόταν καλά και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος…

Τον περίμεναν για φαγητό

Πρόσωπα που γνωρίζουν τι συνέβαινε τον τελευταίο καιρό στη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρουν στο newsit.gr, πως ο τραγουδιστής, δεν είχε αναφέρει στον φίλο του, πως την Τετάρτη σκόπευε να επισκεφθεί το ιατρείο του Κολωνακίου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, χθες, είχε ραντεβού με το συγκεκριμένο άτομο για φαγητό στο σπίτι του. Είχε μαγειρέψει και τον περίμενε όμως η συνάντηση αυτή, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ…

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση ξεκινά περίπου 24 ώρες πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη. Την Τρίτη 9/9, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε προγραμματισμένο ραντεβού σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου συζήτησε με γιατρό και συμφώνησε να ακολουθήσει συγκεκριμένη θεραπεία, με στόχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, την αναζωογόνηση και ενίσχυση του οργανισμού του ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα.

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Το απόγευμα της Τετάρτης επέστρεψε στην ιδιωτική δομή και ξεκίνησε η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Κατά την προσπάθεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα, αισθάνθηκε έντονους πόνους στο στήθος, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα το ΕΚΑΒ. Η κλήση έγινε στις 16:21 και περίπου επτά λεπτά αργότερα έφτασε διασώστης με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο και ο 54χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου έφτασε στις 16:45 χωρίς αυτόματη αναπνοή και σφυγμό. Οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και ανάταξης για περίπου 55 λεπτά. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και στις 17:40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του.

Την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία σχηματίζει τη σχετική δικογραφία. Στην υπόθεση αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, το λεγόμενο ελληνικό FBI, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτει κάποια αξιόποινη πράξη.

Ο πρώτος άνθρωπος που κλήθηκε να καταθέσει είναι ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν υπέστη την ανακοπή. Οι αστυνομικοί αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από όλους όσοι είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τις τελευταίες ώρες, πριν φτάσει στο ιατρείο, κατά την παραμονή του εκεί, αλλά και στη συνέχεια, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι δύο γιατροί, αφέθηκαν ελεύθεροι και έφυγαν μετά τις καταθέσεις τους, χωρίς να προχωρήσουν σε κάποια δήλωση.