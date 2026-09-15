Ελλάδα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία μια μέρα πριν πεθάνει: Απαγορευτικός ο συνδυασμός της με την πλασμαφαίρεση

Η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στο σώμα, ενώ αν ένας οργανισμός είναι αφυδατωμένος και υποβληθεί και σε πλασμαφαίρεση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος υπότασης
Γιώργος Μαζωνάκης,Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Γιώργος Μαζωνάκης,Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI)
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Νέα σοκαριστική αποκάλυψη έρχεται να ρίξει φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε κλινική στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, μια μέρα πριν πεθάνει τραγουδιστής, είχε κάνει υδροθεραπεία στην ίδια κλινική. Πρόκειται για ένα στοιχείο που είχε αναφέρει η κατηγορούμενη γιατρός στην κατάθεσή της, η οποία μαζί με τον σύζυγό της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

σύμφωνα λοιπόν με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η υδροθεραπεία είναι υδροκαθαρισμός του εντέρου. Ωστόσο, πρόκειται για μία διαδικασία της οποίας ο συνδυασμ΄ςο με πλασμαφαίρεση είναι απαγορευτικός, σύμφωνα με γιατρούς.

Η υδροθεραπεία προκαλεί σοβαρές μεταβολές στα υγρά του σώματος, όπως λένε οι ιατροί και απώλεια ηλεκτρολυτών όπως νατρίου, καλίου. Η πλασμαφαίρεση αφαιρεί και αντικαθιστά μεγάλες ποσότητες πλάσματος.

Έτσι, αν ο οργανισμός είναι ήδη αφυδατωμένος ή με διαταραγμένους ηλεκτρολύτες, υπάρχει υψηλός κίνδυνος απότομης πτώσης της πίεσης, υπόταση, καρδιακών αρρυθμιών και αιμοδυναμική αστάθεια.

Γι’ αυτό συνιστάται στους ασθενείς όταν είναι να κάνουν πλασμαφαίρεση, να αναφέρουν οπωσδήποτε στους γιατρούς ότι έχουν κάνει πρόσφατα υδροθεραπεία, δηλαδή υδροκαθαρισμό του εντέρου, διότι δεν είναι εύκολος αυτός ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα προβληματικός, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη.

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