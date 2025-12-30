O Γιώργος Μπότας κατέθεσε μήνυση για διαρροή προσωπικών δεδομένων – «Να τελειώσει ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχτεί»

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τη διαρροή προσωπικών του δεδομένων κατέθεσε δια της δικηγόρου του ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί από το ελληνικό FBI.

Σε δηλώσεις του ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας, ορυζοπαραγωγός και Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας που βρίσκεται στο μπλόκο των Μαλγάρων επανέλαβε ότι είναι αθώος για τα αδικήματα που του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «πόλεμο λάσπης» εναντίον του.

«Πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης η υπόθεση, έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί όπως λέει και η παροιμία “καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται”. Θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθούμε και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λάσπης που έχω δεχτεί χωρίς να μου δώσουν το δικαίωμα να αποδείξω την αθωότητά μου καθώς διέρρευσαν προσωπικά μου δεδομένα χωρίς να αποδειχτεί οποιαδήποτε ενοχή μου», δήλωσε αρχικά.

Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, έκανε λόγο για μια «μικρή έλλειψη δικαιολογητικών». «Τα χωράφια είναι πραγματικά, καλλιεργούνται, κάθε χρόνο παράγουν 250 τόνους ρύζι, ξοδεύω 30.000 ευρώ σε εφόδια, ξοδεύω 10.000 ευρώ για αγροτικά τέλη, τα οποία δηλώνουν πραγματικοί παραγωγοί. Δεν επιδοτούμαι για βοσκότοπους, δεν επιδοτούμαι για εκτάσεις που δεν παράγουν, που είναι “φαντάσματα” όπως χαρακτηρίστηκαν, μιλάμε για παραγωγική γη που κάθε χρόνο δίνει τροφή σε όλη την τοπική κοινωνία», επισήμανε.

«Καταθέσαμε ενώπιον του κ. εισαγγελέα εφετών μια μηνυτήρια αναφορά για τα αδικήματα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου της δικογραφίας. Ο εντολέας μου μόλις χθες ενημερώθηκε από τις αρμόδιες Αρχές για τα υποτιθέμενα αδικήματα για τα οποία κρίνεται ύποπτος», δήλωσε η δικηγόρος του, Ανθούλα Ανάσογλου.