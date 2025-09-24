Ο καρδιοχειρουργός του Ιπποκράτειου με το «φακελάκι» έπινε καφέ δύο μέρες αφού δήλωσε ότι νοσηλεύεται στη ΜΑΦ

«Θαύμα» ή κάτι ύποπτο βρίσκεται από πίσω; Αυτό το ερώτημα δημιουργείται σχετικά με την βραχεία και πολύ συγκεκριμένη σε χρόνο νοσηλεία του γιατρού του Ιπποκράτειου, που κατηγορείται για φακελάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News και βιντεοληπτικό υλικό που παρουσίασε, ο γιατρός που κατηγορείται ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή, βρέθηκε για καφέ, λίγο αφού είχε αναβληθεί η δίκη του καθώς νοσηλευόταν, σε καφετέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπομπή επικοινώνησε με τον γιατρό, ο οποίος είπε ότι βρίσκεται στον θάλαμο του νοσοκομείου, όμως όταν ρωτήθηκε για το εάν είναι έξω για καφέ, έκλεισε βιαστικά το τηλέφωνο.

Σε επικοινωνία που είχε το Live News με τον ιατρό είπε:

-Καλησπέρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Πώς είστε κ. (…);

-Ας πούμε δόξα τω θεώ.

-Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας;

-Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε αλλά έχω πει θα μιλήσω αφού τελεσιδικήσουν οι καταστήσεις για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πέρασα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Ακούσαμε χθες ότι εσείς χρειάστηκε να πάτε εντατική…

-Ήμουν. Τώρα είμαι στον θάλαμο.

-Τώρα είστε στον θάλαμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε;

-Ναι ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Μας μιλάει ένας τηλεθεατής και μας λέει ότι είστε έξω στο δρόμο σε ένα καφέ.

-Λοιπόν ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

-Είστε εκτός νοσοκομείου;

-Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Γειά σας. Γειά σας.

Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για την υπόθεση με το «φακελάκι», αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026 καθώς εκείνος φαίνεται να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω χρόνιου προβλήματος που έχει στην καρδιά.

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που αναβάλλεται καθώς την προηγούμενη φορά είχε δοθεί αναβολή λόγω ατυχήματος εξαιτίας του οποίου ο κατηγορούμενος χτύπησε στη μέση πέφτοντας από μία καρέκλα.

Από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας αμφισβητήθηκε η αιτιολογία αναβολής με τον συνήγορο της καταγγέλλουσας να τονίζει ότι είναι προσχηματικός ο λόγος.

Η γυναίκα που κατήγγειλε τον γιατρό για το φακελάκι δήλωσε στην εκπομπή Live News ότι έχει πάθει σοκ. «Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, μας εμπαίζει και εμένα και την οικογένειά μου», είπε μεταξύ άλλων για την αναβολή της δίκης λόγω προβλήματος υγείας του γιατρού.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή και ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. ο οποίος ανέφερε ότι «όταν ο γιατρός αυτός είχε το θράσος να εκβιάζει ασθενή, τότε θα πρέπει να έχει και το θάρρος να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη».

«Οι γιατροί με βάσει τα ευρήματα αλλά και με βάσει τα όσα περιγράφει ο γιατρός, αποφασίζουν και με τις εξετάσεις που κάνουν να τον εισάγουν στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) για παρακολούθηση. Έγιναν κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι γιατροί έκριναν ότι εχθές έπρεπε να εισαχθεί σε θάλαμο και μετά να πάρει εξιτήριο», είπε ο Μιχάλης Γιαννακός.

Όπως ανέφερε ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο καρδιοχειρουργός, αρνήθηκε να κάνει εξετάσεις.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσα από την εκπομπή, ανέφερε: «Ο γιατρός δεν νοσηλεύτηκε ποτέ στη ΜΕΘ, πήγε στα επείγοντα το Σάββατο, με 19 πίεση και νοσηλεύτηκε σε υποομάδα της ΜΕΘ, όπου παρακολουθήθηκε για 48 ώρες. Αν υποκρίθηκε ή δεν υποκρίθηκε το έμφραγμα αυτό είναι κάτι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να γνωρίζει. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο».

«Με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσαμε να του κάνουμε τίποτα. Εμείς μόλις τον πι΄σαμε επαυτοφώρω, το ίδιο απόγευμα τον βγάλαμε σε διαθεσιμότητα. Το τι κάνει για να αποφύγει τη δίκη, είναι κάτι που θα πρέπει να δει το δικαστήριο. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να αρνηθεί νοσηλεία».

Όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός, ο καρδιοχειρουργός, αρνήθηκε να κάνει στεφανιογραφία.