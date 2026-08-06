Ελλάδα

Ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε μία παιδική φωτογραφία για την επέτειο θανάτου της αδελφής του, Λένας

Η σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram
Αντώνης Σαμαράς, Κωνσταντίνος Σαμαράς. Γεωργία Σαμαρά
O Αντώνης Σαμαράς, o Kώστας Σαμαράς και η Γεωργία Σαμαρά / NDP PHOTO
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Με αφορμή τη συμπλήρωση του ενός χρόνου από τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου, Γεωργίας, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο γιος του Αντώνη Σαμαρά ανέβασε την Τετάρτη (05.08.2026) μία παιδική φωτογραφία, στην οποία σύσσωμη η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά ποζάρει χαμογελαστά στο φακό. Η Λένα Σαμαρά ήταν το μεγαλύτερο παιδί του ζευγαριού και άφησε την τελευταία της πνοή στις 7 Αυγούστου 2025.

Ως λεζάντα ο Κώστας Σαμαράς έβαλε τις κόκκινες καρδιές και το σήμα του απείρου, φανερώνοντας την τεράστια αγάπη και αδυναμία που είχε στην αδελφή του, Λένα Σαμαρά.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, μόλις στα 34 της χρόνια. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Νωρίτερα, είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο «Σισμανόγλειο». Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου της έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, βιώνοντας την κορυφαία τραγωδία της ζωής.

«Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας», είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Αντώνης Σαμαράς.

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