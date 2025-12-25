Ελλάδα

Ο Νίκος Πλακιάς ξεσπά κατά της Hellenic Train για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα: «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

«Έκφραση απόλυτης χυδαιότητας» χαρακτηρίζει, ανάμεσα σε άλλα, ο Νίκος Πλακιάς τη συγκεκριμένη κάρτα της Hellenic Train
Νίκος Πλακιάς
Ο Νίκος Πλακιάς στο Εφετείο Αθηνών / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Έντονη οργή προκάλεσε στον Νίκο Πλακιά η χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα που κοινοποίησε η Hellenic Train στα social media. O πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που βρήκαν τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κάνει λόγο για μία νοοτροπία που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2025. 

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη (25.12.2025), Χριστούγεννα, ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την αγανάκτησή του, χαρακτηρίζοντας τη Hellenic Train ως «την εταιρεία που σκότωσε 57 αθώους».

Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη κάρτα αντικατοπτρίζει, όπως αναφέρει, «την αρρωστημένη στάση ενός κράτους που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές», τονίζοντας ότι πρόκειται για έκφραση απόλυτης χυδαιότητας.

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες σε όσους συνέλαβαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν την κάρτα, κάνοντας λόγο για μια νοοτροπία που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2025. 

 

Όπως σημειώνει o πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή μόνο αν απευθυνόταν αποκλειστικά στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, προσθέτοντας με πικρία ότι, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ακόμη τα τρένα, το πιο πιθανό είναι οι οικογένειες των θυμάτων να βρεθούν ξανά δίπλα στους αγαπημένους τους.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχτεί ο δήμος Αγίου Δημητρίου μετά τις καταστροφές από την ισχυρή καταιγίδα
Μεταξύ των σημείων που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι η ευρύτερη περιοχή των οδών Λιδωρικίου, Τεπελενίου, Βαλτετσίου και Δράμας
Σοβαρές ζημιές στον δήμο Αγίου Δημητρίου από τη νεροποντή της Παραμονής Χριστουγέννων
Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες: Στην άκρη τα τρακτέρ, ανοιχτές οι λωρίδες κυκλοφορίας, νέα σύσκεψη έως την Κυριακή
Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης
Στιγμιότυπο από τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα
6
Χριστούγεννα στην Αθήνα της δεκαετίας του 1960: Το δέντρο στο Σύνταγμα και οι στολισμένες βιτρίνες σε ένα ταξίδι στον χρόνο
Το φιλμ των 8mm μάς ταξιδεύει στη χριστουγεννιάτικη Αθήνα του 1962 - Βλέπουμε πλάνα από το δέντρο στην Πλατεία Συντάγματος, το Ζάππειο και τον κόσμο στα καταστήματα σε Πανεπιστημίου και Σταδίου
Χριστούγεννα στην Αθήνα του 1962
Καιρός αύριο: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Τοπικές βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε διάφορες περιοχές
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου
καιρός
