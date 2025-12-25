Ο Νίκος Πλακιάς ξεσπά κατά της Hellenic Train για τη χριστουγεννιάτικη κάρτα: «Αρρωστημένη συμπεριφορά»

Έντονη οργή προκάλεσε στον Νίκο Πλακιά η χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα που κοινοποίησε η Hellenic Train στα social media. O πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που βρήκαν τραγικό θάνατο στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κάνει λόγο για μία νοοτροπία που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2025.

Σε ανάρτησή του στο Facebook την Πέμπτη (25.12.2025), Χριστούγεννα, ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την αγανάκτησή του, χαρακτηρίζοντας τη Hellenic Train ως «την εταιρεία που σκότωσε 57 αθώους».

Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη κάρτα αντικατοπτρίζει, όπως αναφέρει, «την αρρωστημένη στάση ενός κράτους που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές», τονίζοντας ότι πρόκειται για έκφραση απόλυτης χυδαιότητας.

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες σε όσους συνέλαβαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν την κάρτα, κάνοντας λόγο για μια νοοτροπία που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2025.

Όπως σημειώνει o πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή μόνο αν απευθυνόταν αποκλειστικά στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, προσθέτοντας με πικρία ότι, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ακόμη τα τρένα, το πιο πιθανό είναι οι οικογένειες των θυμάτων να βρεθούν ξανά δίπλα στους αγαπημένους τους.