Ελλάδα

Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πως γλίτωσε την μετωπική με το βυτιοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»

«Κατάφερα να γλιτώσω τελευταία στιγμή, όταν γύρισα σπίτι συνειδητοποίησα τι έγινε», ανέφερε
Ο οδηγός της μηχανής περιγράφει πως γλίτωσε την μετωπική με το βυτιοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα: «Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25»
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«Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 και λέω δεν γίνεται αυτό. Αποκλείεται να πεθάνω. Και όντως το απέφυγα», λέει ο Νίκος ο οδηγός της μηχανής που κατάφερε να γλιτώσει από θαύμα την σύγκρουση με το βυτιοφόρο σε δρόμο στην Λίμνη Πλαστήρα, μιλώντας σήμερα (14.08.2026) στην εκπομπή Κοινωνία ώρα Mega.

Μια βόλτα με την μηχανή του μπορεί να του στοίχιζε την ζωή, αλλά χάρη στα γρηγορά αντανακλαστικά του κατάφερε να κάνει τελευταία στιγμή ελιγμό και να γλιτώσει από το βυτιοφόρο που έκανε προσπέραση πάνω σε στροφή στην Λίμνη Πλαστήρα. Ο οδηγός της μηχανής μίλησε για τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με το βαρύ όχημα, περιγράφοντας τον πανικό που ένιωσε όταν το είδε να έρχεται κατά πάνω του.

«Κατάφερα να γλιτώσω τελευταία στιγμή, όταν γύρισα σπίτι συνειδητοποίησα τι έγινε», ανέφερε.

«Δεν είχε καμία ορατότητα. Την Πέμπτη ξαναπέρασα από το σημείο και μπήκα για λίγο στο σημείο όπου ήταν το βυτιοφόρο. Πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή πιστεύω. Ακόμα και για τη θέση που είχε ως οδηγός που είναι πιο ψηλά σαν όχημα πιστεύω δεν με είχε δει. Αλλά πάλι καλά», συμπληρώνει.

Ο οδηγός μάλιστα αναφέρθηκε και στο πώς κατάφερε να τραβήξει βίντεο το σοκαριστικό περιστατικό με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο οδηγός του μεγάλου οχήματος.

Το χρονικό του περιστατικού

To επικίνδυνο περιστατικό έγινε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, περίπου στις 17:20, στη λίμνη Πλαστήρα. Ο 25χρονος Νίκος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του όταν, σε μια στροφή, αντιλήφθηκε ξαφνικά ένα βυτιοφόρο να κινείται στη δική του λωρίδα, επιχειρώντας προσπέραση χωρίς επαρκή ορατότητα.

Την κρίσιμη στιγμή αντέδρασε άμεσα, φρενάροντας και κάνοντας ελιγμό ώστε να περάσει από ελάχιστο διαθέσιμο χώρο, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο κράνος του και στη συνέχεια δημοσίευσε το βίντεο στο YouTube, με σκοπό, όπως είπε, να αναδείξει τους κινδύνους στον δρόμο.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 11 Αυγούστου, έδωσε κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας και ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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