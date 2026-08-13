Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου για την εξοργιστική προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα sosial media και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, φαίνεται ο οδηγός του βυτιοφόρου να έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα με το βαρύ όχημα, ενώ σαν από θαύμα, σώθηκε οδηγός μηχανής που έτυχε να τον συναντήσει στο δρόμο του.

Μετά από έρευνα προέκυψε, ότι το περιστατικό έγινε στη λίμνη Πλαστήρα ενώ δεν άργησε να ταυτοποιηθεί ο οδηγός του βυτιοφόρου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός της μηχανής τόνιζε ότι «αν είχα αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσα να το αποφύγω».

Ο οδηγός ανέφερε ότι είδε το βυτιοφόρο αρκετά νωρίτερα από όσο αποτυπώνεται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα στο κράνος του και αυτό, όπως είπε, ήταν καθοριστικό για να προλάβει να αντιδράσει. «Η κάμερα έδειχνε σε άλλο σημείο. Εγώ με τα μάτια μου, εννοείται, το έβλεπα από πολύ πιο πριν, γι’ αυτό και πρόλαβα να το αποφύγω», τόνισε.