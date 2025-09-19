Ο Παναγιώτης Δημητράς διώκεται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος – Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία του

Κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για απιστία, αντιμετωπίζει ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ελληνικού τμήματος του Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι, Παναγιώτη Δημητρά.

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που έγινε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκε σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά δίωξη για το συγκεκριμένο αδίκημα και η υπόθεση έχει ήδη ανατεθεί σε ανακριτή.

Η προκαταρκτική εξέταση άρχισε το 2023 μετά τη διαβίβαση στις εισαγγελικές αρχές πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρξε ορθή διαχείριση των κονδυλίων και ότι δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς που είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.

Για την υπόθεση εκδόθηκε από την Αρχή, και διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.

Από την πλευρά του ο κ. Δημητράς είχε κάνει λόγο για εκστρατεία σπίλωσης του.

«Οι φερόμενες χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων που δήθεν διατίθενται για άλλους σκοπούς είναι ανύπαρκτες. Το μοναδικό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφορά την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και είναι αναρτημένο από τη χρηματοδότρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή» είχε συγκεκριμένα υποστηρίξει.