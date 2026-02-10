Ελλάδα

Ο Παύλος Ασλανίδης νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών

«Όλα πήγαν καλά, όλα κύλησαν ομαλά. Τώρα προτεραιότητα έχει τι θα κάνουμε στις 28 Φεβρουαρίου»
Ο Παύλος Ασλανίδης
Ο Παύλος Ασλανίδης / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI

Μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών εξελέγη ο Παύλος Ασλανίδης. Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026 ο Σύλλογος έκανε δεκτή την παραίτησή της.

Η Ελένη Βασάρα διατηρεί τη θέση της ως γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Παυλίδης. Σημειώνεται πως η Μαρία Καρυστιανού απουσίαζε από τη διαδικασία.

«Όλα πήγαν καλά, όλα κύλησαν ομαλά. Τώρα προτεραιότητα έχει τι θα κάνουμε στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία για τα Τέμπη. Μας τιμά που τα εργατικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, έχουν πει ότι θα κάνουν απεργία.

 

Η Καρυστιανού δεν προσήλθε να ψηφίσει, έχει προσφέρει πολλά, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, μακάρι να τα καταφέρει σε αυτό που έχει επιλέξει. Η εκδήλωση όπως και πέρυσι και πρόπερσι δεν θα έχει καθόλου κομματικά χαρακτηριστικά» είπε ο Παύλος Ασλανίδης στο MEGA για την εκλογή του.

