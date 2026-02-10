Ο «Στίβεν», το ταξίδι στην Κίνα και τα κρυπτονομίσματα – Σήμερα απολογείται ο 54χρονος σμήναρχος και κατάσκοπος

O 54χρονος σμήναρχος και κατάσκοπος της Πολεμικής Αεροπορίας, απολογείται σήμερα (10/2/2026) στο Αεροδικείο Αθηνών, αφού σύμφωνα με στοιχεία, φέρεται να διέρρευσε στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα, σε αντάλλαγμα για χρηματική αμοιβή.

Η υπόθεση του Έλληνα κατασκόπου της Πολεμικής Αεροπορίας έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και η ενδελεχής έρευνα συνεχίζεται από τις ελληνικές αρχές, με τη συμμετοχή της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών ερευνητών με αυτή να επικεντρώνεται στη διαλεύκανση των συνδέσεων του κατηγορουμένου και ενδεχομένως των συνεργών του.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, «Στίβεν» ήταν το όνομα του Κινέζου συνδέσμου του σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο 54χρονος αντάλλασσε μηνύματα και συναντιόταν σε Αθήνα και Πεκίνο με εκείνον. Το όνομα αυτό βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αληθινό όνομα ή προσωνύμιο και οι Αρχές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους.

Το κατηγορητήριο του σμηνάρχου

Σύμφωνα τις πληροφορίες, το κατηγορητήριο είναι εξαιρετικά ισχυρό, καθώς οι στρατιωτικές και μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση κατασκοπείας με διεθνείς διαστάσεις.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρατείται στις φυλακές της Αερονομίας στον Καρέα, αναμένεται να επαναλάβει στην απολογία του σήμερα όσα είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, όταν και είχε παραδεχτεί την ενοχή του για την κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και είχε αποκαλύψει ποιος είναι ο Κινέζος συνεργός του.

Βασικό στοιχείο το κινητό του κατασκόπου

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του 54χρονου και οι επαφές που διατηρούσε μέσω αυτού με την Κίνα, καθώς φέρεται να χρησιμοποιούσε τη θέση του για να διευκολύνει τη μεταφορά κρυπτογραφημένων δεδομένων μέσα στη στρατιωτική μονάδα.

Ο σμήναρχος φέρεται να έκανε χρήση της στρατιωτικής του ιδιότητας για να διευκολύνει τη μεταφορά του κινητού του τηλέφωνου, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις επαφές του με τον Κινέζο κατάσκοπο. Αυτός μάλιστα φαίνεται πως είχε λάβει σαφείς εντολές να συλλέξει: τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων, λεπτομέρειες για εξειδικευμένα λογισμικά, κώδικες πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα.

Το ταξίδι στην Κίνα

Η σχέση του σμήναρχου με τον Κινέζο κατάσκοπο ξεκίνησε όταν ο Κινέζος, ο οποίος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος τεχνολογικής εταιρείας, εντυπωσιάστηκε από το βιογραφικό του Έλληνα αξιωματικού και προσέγγισε τον σμήναρχο κατά τη διάρκεια επίσημου ταξιδιού του στην Κίνα. Η αρχική τους επαφή ήταν φαινομενικά αθώα, αλλά ο σμήναρχος γρήγορα ενέδωσε στις αιτήσεις του κατάσκοπου.

Η συνάντηση στον Πειραιά με τον «Στίβεν»

Σύμφωνα με πληροφορίες της ERTnews, ο σμήναρχος συναντήθηκε με τον «Στίβεν» σε εστιατόριο στον Πειραιά, ενώ αρχικά η συνεργασία τους αφορούσε γεωπολιτικές μελέτες με αμοιβή 500-600 ευρώ. Στη συνέχεια, αφού ο σμήναρχος κέρδισε την εμπιστοσύνη του «Στίβεν», άρχισε να μεταδίδει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα, με την αμοιβή του να φτάνει τα 5.000 ευρώ το μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Οι Αρχές εξετάζουν αν το όνομα «Στίβεν» είναι αληθινό ή ψευδώνυμο και συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας.

Ο σμήναρχος μάλιστα, φέρεται να είπε στις αρχές ότι πήγαινε μεταμφιεσμένος στα ΑΤΜ προκειμένου να κάνει αναλήψεις χρημάτων, τα οποία του έστελνε ο Κινέζος πράκτορας.

Ο σμήναρχος μάλιστα είχε λάβει χρηματικό ποσό 30.000 ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων από τον Κινέζο κατάσκοπο. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα του δόθηκαν ως αμοιβή για επαγγελματικές υπηρεσίες που προσέφερε.