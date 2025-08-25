Ο Tom Greenwood παραμένει σε ΜΕΘ μετά το τροχαίο στη Μύκονο – «Γκρέμισε την μάντρα και έπεσε στο κεφάλι του»

Έως 10 μέτρα μακριά, εκσφενδονίστηκε το κράνος του δισεκατομμυριούχου Tom Greenwood, κατά το σοβαρό τροχαίο που είχε με την γουρούνα στη Μύκονο, πριν από λίγες ημέρες. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το σοκαριστικό ατύχημα και φαίνεται πως ο επιτυχημένος επιχειρηματίας σώθηκε ειλικρινά από θαύμα.

Ο Tom Greenwood «γύρναγε» με την γουρούνα που είχε ενοικιάσει τους δρόμους της Μυκόνου, όταν αυτή ανετράπη και έπεσε σε μάντρα σπιτιού. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και έτσι ο δισεκατομμυριούχος έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά. Ενώ του δίνονταν οι πρώτες βοήθειες υπέστη και έμφραγμα, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση της υγείας του. Γιατροί που κλήθηκαν από την ιδιωτική ασφάλεια έφτασαν με ελικόπτερο στο νησί αλλά αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λόγω των σοβαρών τραυμάτων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τέλει ο επιχειρηματίας διακομίστηκε με ελικόπτερο του ΕΣΥ στο νοσοκομείο της Νίκαιας και από τότε δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή στη ΜΕΘ. Φέρει σοβαρά τραύματα σε θώρακα, λεκάνη και το κεφάλι, αιμορραγία και θλάση στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης σπληνεκτομής.

«Γύρισε η γουρούνα και πήγε με τις δύο ρόδες πίσω και αυτός έφυγε μέσα στην αυλή την δική μου εκεί που μένω σε άσχημη κατάσταση ο άνθρωπος είχε 40 πέτρες από πάνω από το κεφάλι του αφού γκρέμισε η μάντρα όλη του ήρθε επάνω στο κεφάλι, στο κεφάλι του είχε χτυπήσει που είδα αίματα και το κράνος του ήτανε 10 μέτρα μακριά», αναφέρει μαρτυρία ανθρώπου που ήταν στο σημείο και μίλησε στην εκπομπή Live News.

Οι αρχές ερευνούν αν είχε άδεια. Ο άνθρωπος που σχετίζεται με την ενοικίαση της γουρούνας μίλησε στην ίδια εκπομπή λέγοντας πως την ημέρα του τροχαίου, ο Tom Greenwood θα επέστρεφε την γουρούνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο άνθρωπος χτύπησε λένε, ότι ίσως το φόραγε το κράνος του γιατί εγώ πάντα δίνω κράνη αλλά μάλλον δεν το είχε δέσει. Παρόλα αυτά, το κεφάλι του δεν έχει χτυπήσει αλλά έχει χτυπήσει σε ζωτικά όργανα πολύ σοβαρά. Μέχρι 80 χιλιόμετρα αλλά αυτός ο δρόμος δεν είναι για 80 χιλιόμετρα, δεν είναι ούτε για 40. Είναι ένας πολύ μικρός, στενός, επαρχιακός δρόμος που μετά βίας χωράνε 2 οχήματα. Η γουρούνα να ξέρετε ότι θεωρείται ένα πολύ ασφαλές μέσο, είναι 4 ρόδες, είναι όπως ένα αυτοκίνητο όμως όταν την κακομεταχειριστεί κάποιος, στην συγκεκριμένη περίπτωση αν πηγαίνει με περισσότερα χιλιόμετρα από ότι επιτρέπεται σε αυτόν τον δρόμο, το δρομάκι όχι δρόμο, μπορεί να γίνει επικίνδυνη όπως και ένα αυτοκίνητο», ανέφερε ο υπεύθυνος ενοικίασης οχημάτων .

Από ρεπορτάζ του Live News προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο σημείο που συνέβη το σοβαρό τροχαίο, 2 μέρες μετά έγινε ίδιο συμβάν, όταν 2 τουρίστριες που οδηγούσαν γουρούνα έπεσαν στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Ιωάννας Σουλάκη, όσον αφορά τα νεότερα της κατάστασης της υγείας του επιχειρηματία υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά των θεραπόντων ιατρών ότι ο ασθενής θα καταφέρει να βγει από την διασωλήνωση.