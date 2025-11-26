Οδηγός μηχανής πήγαινε με 162 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Μαραθώνος και συνελήφθη

Ο 27χρονος οδηγός της μηχανής, πιάστηκε από τα ραντάρ να έχει αναπτύξει ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, στη λεωφόρο Μαραθώνος ενώ το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα…

Δηλαδή, ο οδηγός της μηχανής, είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 102 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, με αποτέλεσμα να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το ραντάρ «έπιασε» τον 27χρονο το απόγευμα της Τρίτης (25/11/25). Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν τον 27χρονο και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.