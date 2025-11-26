Ελλάδα

Οδηγός μηχανής πήγαινε με 162 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Μαραθώνος και συνελήφθη

Το ραντάρ της Τροχαίας «έπιασε» τον 27χρονο με αποτέλεσμα να συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση
Λεωφόρος Μαραθώνος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Ο 27χρονος οδηγός της μηχανής, πιάστηκε από τα ραντάρ να έχει αναπτύξει ταχύτητα 162 χιλιομέτρων την ώρα, στη λεωφόρο Μαραθώνος ενώ το όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα…

Δηλαδή, ο οδηγός της μηχανής, είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά 102 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, με αποτέλεσμα να βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. 

Το ραντάρ «έπιασε» τον 27χρονο το απόγευμα της Τρίτης (25/11/25). Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνέλαβαν τον 27χρονο και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo