Οι αγωνιώδεις στιγμές των κτηνοτρόφων να σώσουν τα κοπάδια τους από τη μεγάλη φωτιά στα Καλάβρυτα – 10 συγκλονιστικά «κλικ»

Οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά στα Καλάβρυτα πλησίαζαν απειλητικά και οι καπνοί είχαν μαυρίσει τον ουρανό, μία μέρα μετά της Παναγίας (16/8/25). Τα ζώα ήταν φοβισμένα και ανήσυχα μα πιο ανήσυχοι ήταν οι κτηνοτρόφοι που έψαχναν να βρουν τρόπο να τα σώσουν από τη μανία της φωτιάς…

Τρέχουν με δοχεία νερού στα χέρια, φωνάζουν, προσπαθούν να συντονιστούν και να βρουν μονοπάτι διαφυγής. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να σώσουν τα ζώα τους -όλη τους η ζωή- από τις φλόγες της μεγάλης φωτιάς της Αροανίας στα Καλάβρυτα.

Φίλοι, γείτονες, γνωστοί, όλοι μπαίνουν σε μια αγωνιώδη μάχη σωτηρίας. Οργανώνονται αυθόρμητα και τρέχουν με όλες τις δυνάμεις τους να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί.

Προσπαθούν με ήρεμες κινήσεις να κρατήσουν ψύχραιμο το κοπάδι για να το απομακρύνουν σε ασφαλές σημείο. Οι φλόγες πλησιάζουν πιο κοντά…

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα το kalavrytanews.com αποτυπώνουν αυτές τις στιγμές αγωνίας, που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλη φωτιά στην ύπαιθρο.

Κι είναι και οι άλλες που δεν αποτυπώνονται: Το τρέμουλο στα χέρια, ο ιδρώτας, ο φόβος στο βλέμμα ότι θα χαθούν τα πάντα μέσα σε μια στιγμή…