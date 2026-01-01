Οι αγρότες άλλαξαν χρόνο στα μπλόκα και αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις την Κυριακή

Για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αγρότες έκαναν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, επιλέγοντας όμως να κρατήσουν ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων και να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Παρά το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, οι αγρότες φρόντισαν και ανήμερα Πρωτοχρονιά να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι όπως ακριβώς συνέβη και την παραμονή, στέλνοντας μήνυμα καλής θέλησης προς τους ταξιδιώτες.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 04.01.2026 στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Εκεί αναμένεται να κριθεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Ξεχωριστό ήταν το κλίμα στο μπλόκο της Νίκαια Λάρισας, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στήθηκε μια συμβολική γιορτή πάνω στην εθνική οδό, ανάμεσα σε χιλιάδες τρακτέρ. Με σύνθημα «αγώνας, αλληλεγγύη, συλλογικότητα», οι αγρότες αποχαιρέτησαν το 2025 με φαγητό, τραγούδι, ευχές και πυροτεχνήματα.

Τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό τους ευχαρίστησε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, τονίζοντας πως η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι, όπως είπε, στη στάση της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή 02.01.2026 συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για περισσότερες από 30 ημέρες. Από τη συνέλευση αυτή θα προκύψουν οι προτάσεις που θα μεταφερθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής.

Την ίδια ώρα, ρήγμα καταγράφηκε στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, μετά την ανακοίνωση ότι ορισμένοι εκπρόσωποι τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Αγρότες από τη Χαλκιδική αποχώρησαν, εκφράζοντας την άποψη ότι το κοινό μέτωπο έχει διασπαστεί.

Σε αυτό το κλίμα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο, κάνοντας λόγο για «ώρα ευθύνης».

Στο μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα έως τη Δευτέρα 05.01.2026, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα εφαρμόζεται εκτροπή της κυκλοφορίας από το Μαρτίνο. Και εκεί, αγρότες και κτηνοτρόφοι άλλαξαν τον χρόνο δίπλα στα τρακτέρ, μαζί με τις οικογένειές τους.

Θετική εικόνα καταγράφεται και στον Έβρο, όπου οι αγρότες προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα σύνορα, διευκολύνοντας τη διέλευση των επαγγελματιών οδηγών έως τις 2 Ιανουαρίου. Η κυκλοφορία των φορτηγών διεξάγεται κανονικά τόσο στο Τελωνείο των Κήπων όσο και στον κόμβο στο Ορμένιο, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.