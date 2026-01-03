Οι αγρότες αυξάνουν την πίεση: Εξετάζουν 48ωρο μπλοκάρισμα των δρόμων και μεγάλη κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα

Καθοριστικές οι επόμενες ώρες (03.01.2026) για τους αγρότες οι οποίοι θα αποφασίσουν τα νέα βήματά τους, μετά την ανάπαυλα των εορτών. Και ενώ η γενική συνέλευση στη Νίκαια και η Πανελλαδική στα Μάλγαρα είναι προ των πυλών, οι αγρότες επιστρέφουν δυναμικά στα μπλόκα τους. Θέλοντας να δείξουν πως ο αγώνας τους δεν έχει τελειώσει, αναμένεται να κλείσουν την Περιμετρική Πατρών.

Η ΕΛΑΣ με τη σειρά της θέτει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews έκανε νέα έκκληση για διάλογο. «Κάποια αιτήματα των αγροτών έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου. Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών», τόνισε.

«Δεν υπάρχει γυρισμός» λένε οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Για τις 6 το απόγευμα μετατέθηκε η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση των αγροτών, αφού προηγήθηκε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο τελικά αποφάσισε κλιμάκωση κινητοποιήσεων, με πρόταση ακόμη και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews πέρα από την εθνική οδό που είναι κλειστή εδώ και 34 ημέρες, να κλείνουν και οι παράδρομοι μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων όλο αυτό το διάστημα.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας εξετάζουν και το να υπάρξει 48ωρο μπλακ άουτ στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Ξανά κλειστή από το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει μετά το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας, αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας θα βρεθεί στα Μάλγαρα προκειμένου να συμμετάσχει και να θέσει τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.

Πέρα από όσα ακούγονται στο πανελλαδικό πλαίσιο, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται το ζήτημα της ευλογιάς, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πάρα πολλά κοπάδια από αιγοπρόβατα, με τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί να φτάνουν στα 28.000.

Κλιμακώνουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Κιλκίς και αποκλεισμό εκ νέου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, κλιμακώνουν οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων.

Περισσότερα από 55 μπλόκα αναμένεται να εκπροσωπηθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων, που είναι η τρίτη και πλέον κρίσιμη. Οι αγρότες έχουν αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό για διάλογο, υπό προϋποθέσεις εν αναμονή των προθέσεων της Κυβέρνησης όσον αφορά την τιμή στο πετρέλαιο και στο ρεύμα και στα μέτρα για τις αποζημιώσεις που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι. Η αποχώρηση από το αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, αγροτών από τη Χαλκιδική, παραμένει για την ώρα το μοναδικό ρήγμα.

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ για τους εκδρομείς

«Επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή», είπε νωρίτερα στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό. Όταν μιλάμε για επιστροφή μετά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγες για την επιστροφή των εκδρομέων. Σίγουρα, αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην Eθνική oδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας», τόνισε.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως τονίζει.

Οι εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται και αυτή τη στιγμή στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΔΩ.