Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους: 48ωρος αποκλεισμός εθνικών οδών και παρακαμπτηρίων

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και προχωρούν σε 48ωρους αποκλεισμούς εθνικών οδών, κομβικών σημείων του οδικού δικτύου, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.

Οι αγρότες μέσα από τα μπλόκα που έχουν στήσει σε όλη τη χώρα ζητούν πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους όπως αποφάσισαν στις συνελεύσεις τους.

Όπως επισημαίνουν, η συγκεκριμενοποίηση των έξι κυβερνητικών μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά τους, ενώ το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, αγροτικοί σύλλογοι και άλλα μπλόκα ζητούν απευθείας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Από την πλευρά της κυβέρνησης, επαναλαμβάνεται η θέση ότι υπάρχει διάθεση για οργανωμένο διάλογο.

Κατά τη διάρκεια των σχετικών ανακοινώσεων, οι αγρότες παρέμεναν συγκεντρωμένοι στα μπλόκα και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων τους σε πανελλαδικό επίπεδο, προκειμένου να καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης θα είναι πρακτικά κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αποκλεισμένα θα είναι τα σημεία στα Τέμπη, τη Νίκαια, τα Μάλγαρα, τη Θήβα και το Κάστρο Βοιωτίας, με τη διέλευση να γίνεται μόνο μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών από γειτονικούς οικισμούς. Στην περιοχή της Κατερίνης, η ΠΑΘΕ θα βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη αποκλεισμό.

Σημαντικά προβλήματα αναμένονται και στη λειτουργία των τελωνείων. Το τελωνείο του Προμαχώνα θα παραμείνει κλειστό για τα φορτηγά οχήματα για 48 ώρες, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις. Στους Ευζώνους προβλέπονται πολύωροι αποκλεισμοί για όλα τα οχήματα, καθώς το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες της Αλμωπίας και του Δερβενίου. Παράλληλα, από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα διακοπεί η λειτουργία και του τελωνείου της Κακαβιάς, επεκτείνοντας τους αποκλεισμούς και σε παραμεθόριους σταθμούς.

Παρά την ένταση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες δηλώνουν ότι παραμένουν ανοιχτοί στον διάλογο, ζητώντας πλέον συνάντηση απευθείας με τον Πρωθυπουργό, με στόχο –όπως αναφέρουν– την ουσιαστική επανεξέταση των βασικών τους αιτημάτων.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει το θέμα της εκπροσώπησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η σύγκληση νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να αποφασιστεί ποιοι εκπρόσωποι και με ποια θεσμική νομιμοποίηση θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας. Όπως προέκυψε από τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν έως αργά χθες το βράδυ, οι αγρότες δηλώνουν πως είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα και αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για σήμερα και αύριο.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν συνάντηση «με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων επιβίωσής μας», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν.

Στο μπλόκο του Μπράλου, στη Λαμία, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πανελλαδικού συντονιστικού. Αν και δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ώρα έναρξης των αποκλεισμών, ζητήθηκε συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως ένα από τα πλέον κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι της σημερινής ημέρας.

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες αποφάσισαν χθες βράδυ να προχωρήσουν σε 96ωρο αποκλεισμό όλων των διελεύσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, επεκτείνοντας κατά δύο ημέρες τις αποφάσεις του Πανελλαδικού συντονιστικού των μπλόκων. Όπως σημειώνουν, «κάθε ημέρα θα γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης», ενώ ανακοίνωσαν ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά από τις 9:00 το πρωί.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας, οι οποίοι θα παραμείνουν στον κόμβο της περιοχής και προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των γύρω οδικών αξόνων.

Τέλος, σε διήμερο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν σήμερα, από τις 10 το πρωί, οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Όπως ανακοίνωσαν, η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα το πρωί, στις 10.

Οι αγρότες των μπλόκων της Στερεάς Ελλάδας εκφράζουν έντονα την απογοήτευσή τους από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».