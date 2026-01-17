Οι αγρότες προετοιμάζονται για την συνάντηση με τον Μητσοτάκη: Οι 31 αντιπρόσωποι και η «κόκκινη κάρτα» στον Ανεστίδη

Δύο 24ωρα έχουν μείνει για την κρίσιμη συνάντηση των «σκληρών» των μπλόκων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δεύτερο ραντεβού με τους αγρότες «κλείδωσε» για τη Δευτέρα (19.01.2026) το μεσημέρι, με τον Κώστα Ανεστίδη να παίρνει «κόκκινη κάρτα» και να μένει εκτός του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει ήδη να αποκλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αν και παραμένουν στα μπλόκα. Έχουν τραβήξει τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, αφήνοντας αυτοκίνητα και φορτηγά να κινούνται ελεύθερα ως ένδειξη καλής θέλησης. Σε σύσκεψη που έγινε το βράδυ της Παρασκευής από αγρότες που ήδη συνάντησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα «για λόγους σεβασμού προς τους συναδέλφους», ενώ οι δρόμοι και τα τελωνεία παραμένουν ανοιχτοί.

Στο μεταξύ, ο Κώστας Ανεστίδης μετά τις χυδαίες δηλώσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εμφανίστηκε αμετανόητος. Υποστήριξε πως έγινε εκ παραδρομής χαρακτηρίζοντας «χυδαίο το ότι βγήκαν στον αέρα ως δηλώσεις η φιλική συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», σχολίασε μεταξύ άλλων.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως ο αγροτοσυνδικαλιστής του μπλόκου των Μαλγάρων δεν θα βρεθεί στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι δηλώσεις του Κώστα Ανεστίδη προκάλεσαν και την αντίδραση των συναδέλφων του.

«Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», λένε αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και αναφέρουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Η λίστα με την αντιπροσωπεία των αγροτών

Στο κρίσιμο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να παραβρεθούν 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα της χώρας.

Η λίστα:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος}