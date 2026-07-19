Οι smart σκούπες που κάνουν όλη τη δουλειά

Η καθαριότητα σπιτιού είναι ένα αναγκαίο κακό, ειδικά αν έχεις παιδιά και κατοικίδια. Το καλοκαίρι με τα παράθυρα ανοιχτά αυξάνεται η σκόνη και η ζέστη κάνει την ηλεκτρική σκούπα μια ταλαιπωρία. Δύο νέες τεχνολογίες είναι εδώ για να σε διευκολύνουν. Από την μια έχεις τις σκούπες στικ που είναι ελαφριές και ασύρματες για πολύ πιο άνετο σκούπισμα. Από την άλλη, μπορείς να επιλέξεις μια σκούπα ρομπότ και αφού ασχοληθείς λίγο με την εκπαίδευση της να καθαρίζει χωρίς να κάνεις τίποτα! Σου έχουμε μερικές προτάσεις για να επιλέξεις την δική σου ρομποτική και να ξεχάσεις το σκούπισμα!

Xiaomi Σκούπα ρομπότ H40

Για σπίτι συνέχεια καθαρό χωρίς κόπο διάλεξε τη σκούπα robot της Xiaomi H40. Προσφέρει σκούπισμα και σφουγγάρισμα ταυτόχρονα, ώστε να καθαρίζει πλήρως το σπίτι σου εύκολα! Λειτουργεί έως και 180 λεπτά χωρίς διακοπή, ενώ συλλέγει μεγάλες ποσότητες σκόνης και σκουπιδιών για να μην χρειάζεται συχνά αλλαγή του δοχείου σκόνης και της σακούλας. Ο έλεγχος της είναι ιδιαίτερα εύκολος, καθώς μπορείς να τη συνδέσεις στην εφαρμογή Xiaomi Home και να ρυθμίζεις τη λειτουργία της από το κινητό σου, ενώ μπορεί να ξεκινήσει το καθάρισμα όταν λάβει την αντίστοιχη φωνητική εντολή. Η σκούπα διαθέτει σύστημα πλοήγησης με λέιζερ LDS, ώστε να μην «κολλάει» πουθενά. Σαρώνει καθολικά (360°) ολόκληρο το εσωτερικό περιβάλλον και χαρτογραφεί γρήγορα το σπίτι σου. Ταυτόχρονα, σχεδιάζει με ακρίβεια τη βέλτιστη διαδρομή! Ένα πρόβλημα σε κάποιες ρομποτικές είναι οι τρίχες. Η Xiaomi χάρη στην κατασκευή που μοιάζει με χτένα, σε συνδυασμό με μια βασική βούρτσα σε σχήμα V,αποτρέπει αποτελεσματικά το μπέρδεμα τριχών. Είτε πρόκειται για μακριά μαλλιά ή τρίχες κατοικίδιων ζώων, όλα καταλήγουν στο δοχείο σκόνης.

Hoover Σκούπα ρομπότ HG2 Hydro Pro Turbo Slim HG250HP 011

Η πρόταση της Hoover για αυτοματοποιημένο καθάρισμα έρχεται με το προηγμένο σύστημα πλοήγησης με τεχνολογία Point-Laser που σαρώνει και αντιλαμβάνεται την διάταξη και τα σημεία που βρίσκονται τα αντικείμενα και έπιπλα του σπιτιού. Έτσι πετυχαίνει ακριβή καθαρισμό χωρίς να γίνονται ζημιές. Χάρη στους τέσσερις τρόπους πλοήγησης Auto / Place / Zone / Area, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια, επιτρέποντας στο ρομπότ να καθαρίζει αποτελεσατικά. Επίλεξε την αυτόματη λειτουργία για καθαρισμό ολόκληρου του σπιτιού ή μία από τις υπόλοιπες επιλογές για να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή δωμάτιο. Με συνολική χωρητικότητα 550ml και αυτονομία 160min, θα γίνει ο πιο πιστός σύμμαχός σου στο καθάρισμα. Μόλις ο κάδος γεμίσει, η σκούπα αδειάζει αυτόματα στην βάση, αποθηκεύοντας τη σκόνη για έως 60 μέρες! Η σκούπα σου ξέρει να προσαρμόζεται αναλόγως στις περιστάσεις. Διαθέτει τρία επίπεδα σφουγγαρίσματος (Min/Mid/Max), απελευθερώνοντας την κατάλληλη ποσότητα νερού σε κάθε τύπο δαπέδου.Επιπλέον, κατεβάζοντας το Hoover HG Robots app στο smartphone ή το tablet έχεις τον πλήρη έλεγχο της συσκευής, όσο μακριά κι αν είσαι. Προγραμμάτισέ την για να λειτουργήσει όποια ημέρα ή ώρα θέλεις, καθώς επίσης μπορείς να επιλέξεις συγκεκριμένη σειρά καθαρισμού και συγκεκριμένες περιοχές. Άραξε και άσε την να φροντίσει τα πάντα!

Bosch Σκούπα ρομπότ Spotless Max BCRDW3B

Η σκούπα ρομπότ Bosch Spotless σκουπίζει κάθε τύπο δαπέδου και σφουγγαρίζει όλα τα σκληρά πατώματα, όπως πλακάκια και παρκέ, για να απολαμβάνεις καθαρό σπίτι χωρίς κόπο. Καθαρίζει σε απόσταση λιγότερη από 2mm από τους τοίχους και 30mm από τις γωνίες, ενώ διαθέτει κι επεκτεινόμενο περιστρεφόμενο πανί σφουγγαρίσματος για να «πιάνει» κάθε σημείο. Πρόκειται για έναν ακούραστο καθαριστή! Δεν είναι μόνο ότι καλύπτει μεγάλους χώρους έως 900 τ.μ. χάρη στη μεγάλη αυτονομία της έως 2,5h, αλλά κι ότι εγγυάται πως θα καθαρίσει περιμετρικά κάθε τύπο δαπέδου. Πλέον, μπορείς να ξεχάσεις τη σκόνη που μαζεύεται στις γωνίες, δίπλα στους τοίχους και τα δύσκολα σημεία! Η λειτουργία μειωμένου μπλεξίματος τριχών αποτρέπει το μπλέξιμο των τριχών στην βούρτσα, εξασφαλίζοντας αδιάκοπο καθάρισμα χωρίς ενδιάμεση ανάγκη για τυχόν αναγκαίο και χρονοβόρο καθαρισμό της. Επιπλέον, εμποδίζει τις τρίχες να μπλεχτούν γύρω από την βούρτσα και να τη φράξουν, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ροή του αέρα και το αποδοτικό σκούπισμα που χρειάζεσαι. Η εφαρμογή Bosch Home Connect συνδέεται εύκολα με τη σκούπα-ρομπότ Spotless, προσφέροντας διαισθητικό χειρισμό, φιλικό και εύκολο περιβάλλον λειτουργίας, πολλές επιλογές παραμετροποίησης και ρυθμίσεις βάσει των προτιμήσεών σου, καθώς και σαφείς ειδοποιήσεις με μηνύματα συστήματος στο κινητό σου. Μέσω της εφαρμογής μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό τρόπων λειτουργίας.

iRobot Σκούπα ρομπότ Roomba j7+

Τελευταία μας πρόταση η ρομποτική σκούπα Roomba j7+ που κάνει τα πάντα μόνη της, χωρίς να σε χρειαστεί λεπτό. Η Roomba® j7+, χάρη στο σύστημα πλοήγησης PrecisionVision αναγνωρίζει και αποφεύγει εμπόδια σε πραγματικό χρόνο, όπως ακαθαρσίες κατοικιδίων, καλώδια φορτιστών κα, για να ολοκληρώνει πάντα τη δουλειά της. Και, χάρη στο iRobot Genius, μαθαίνει πώς να αντιμετωπίζει τέτοια εμπόδια στο μέλλον, στέλνοντάς σου απευθείας φωτογραφία τους, προκειμένου να της δώσεις εντολή αν πρέπει να τα αποφεύγει ή να καθαρίζει γύρω από αυτά! Διατηρεί το σπίτι σου πεντακάθαρο με το σύστημα καθαρισμού τριών σταδίων, που χρησιμοποιεί διπλές ελαστικές βούρτσες πολλαπλών επιφανειών. Καθαρίζει αποτελεσματικά τρίχες από κατοικίδια. Η πλευρική βούρτσα γωνιών είναι ιδανική για τοίχους και γωνίες ενώ έχει ισχύ αναρρόφησης κατάλληλη για την απορρόφηση της επίμονης σκόνης και τις βρομιάς. Έχει επιπλέον την ικανότητα να γνωρίζει ποια δωμάτια θες να καθαρίζεις και πότε και σου προτείνει εξατομικευμένα προγράμματα βάσει των συνηθειών σου! Τέλος αδειάζει αυτόματα το περιεχόμενό της με το σύστημα αυτόματου αδειάσματος κάδου Clean Base® με σακούλες AllergenLock.